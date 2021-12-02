Sığınmacı krizinin etkileri sürüyor; Macron'un Johnson hakkında "palyaço" dediği iddia edildi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Britanya Başbakanı Boris Johnson’a özel bir konuşmada “palyaço” dediği iddia edildi.

Fransız dergi Le Canard’da, Fransa ve Britanya arasında Manş Denizi üzerinden yaşanan sığınmacı krizinin ardından Macron’un özel bir konuşmada Johnson’a verdiği tepkiler aktarıldı. Dergi, Macron’un Johnson’ı “kaba davranışlı” olmakla suçladığını aktardı.

İki lider geçen hafta Manş Denizi’nde batan ve 20’den fazla insanın ölümüne neden olan sığınmacı teknesi felaketinin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Öte yandan Johnson, daha sonra Twitter üzerinden Macron’a sığınmacı krizinin çözümü için beş maddelik önerilerden oluşan bir tweet atmıştı. Macron, düzenlediği basın toplantısında “İki gün önce Başbakan Johnson’la ciddi bir şekilde konuştum. Kendi adıma bunu yapmaya devam ediyorum. Ciddi olmayan yöntemlere şaşırıyorum. İki lider arasında tweet’ler ve mektuplar aracılığıyla konuşmuyoruz” demişti.

Le Canard dergisi, Macron’un tepkisinin bu açıklamadan daha fazla olduğunu iddia etti. Dergiye göre Macron o gün “Boris Johnson bana telefonda herşeyin yolunda olduğunu, büyük insanlar gibi iletişim kuracağımızı söylüyor daha sonra şık olmayan bir şekilde bizi zor durumda bırakıyor. Her zaman aynı sirk” dedi.

Macron’un danışmanlarına “Beraber çok sayıda şey yapacağımız bir ülkenin bir palyaço tarafından yönetilmesini görmek üzücü” dediği iddia edildi.