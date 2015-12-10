Sığınmacı krizi yüzünden istifa etti

Berlin Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Senatörü Mario Czaja, konuyla ilgili yazılı
açıklamada bulundu. Açıklamada, kısaca LaGeSo olarak anılan Berlin Eyaleti Sağlık
ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Franz Allert'in görevden alınma talebinde
bulunduğu belirtildi. Allert'in istifa kararında şahsına yönelik eleştirilerin etkili olduğu
kaydedildi.
'Beklemeye tahammülümüz kalmadı'
Berlin'in hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller, bir süre önce yaptığı
açıklamada, Franz Allert'in görevden alınmasını istemişti. Müller, "LaGeSo'nun,
sorumluluğunun bilincinde olan bir yönetime ihtiyacı var. Beklemeye tahammülümüz
kalmadı" sözlerini kullanmıştı.
LaGeSo, sığınmacıların ilk kayıt ve kabulünün yapıldığı kurum. Sığınmacıların sağlık
ilkyardım hizmetleri, yurtlara dağıtımı ve harçlıkları da daire tarafından temin ediliyor.
'Kabul edilemez' koşullar
Görevlerinin üstesinden gelemeyen Berlin Eyaleti Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi,
uzun süredir kamuoyuna yansıyan görüntüler nedeniyle eleştiriliyordu. Her gün
yüzlerce sığınmacı saatlerce kuyrukta bekliyor.
Lageso merkezindeki koşulları "kabul edilemez" olarak niteyen Berlin'in hükümet eden
belediye başkanı Michael Müller, önümüzdeki günlerde önemli ölçüde düzeltme sözü
verdi. Müller, kayıt sisteminin iyileştirileceğini, sığınmacılar için bekleme çadırları
kurulacağını söyledi.
Sığınmacılara saldırılar arttı
Almanya'ya sığınmacı akını ve aşırı sağcıların propaganda eylemlerinin damgasını
vurduğu 2015 yılında sığınmacı yurtlarına karşı saldırılarda da büyük artış
kaydedildi.
Alman Funke grubuna bağlı gazetelerin perşembe baskısında yer alan habere göre,
Almanya'da 2015 yılı başından bu yana sığınmacı yurtlarına düzenlenen saldırıların
sayısı 789'a ulaştı.
Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) istatistiklerine göre saldırıların arasında 65
tane de kundaklama vakası bulunuyor. 2014 yılı toplamında sığınmacı yurtlarına
yönelik toplam altı kundaklama vakası bulunduğuna dikkat çekiliyor.