Sığınmacı krizi yüzünden istifa etti



Berlin Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Senatörü Mario Czaja, konuyla ilgili yazılı

açıklamada bulundu. Açıklamada, kısaca LaGeSo olarak anılan Berlin Eyaleti Sağlık

ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Franz Allert'in görevden alınma talebinde

bulunduğu belirtildi. Allert'in istifa kararında şahsına yönelik eleştirilerin etkili olduğu

kaydedildi.

'Beklemeye tahammülümüz kalmadı'

Berlin'in hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller, bir süre önce yaptığı

açıklamada, Franz Allert'in görevden alınmasını istemişti. Müller, "LaGeSo'nun,

sorumluluğunun bilincinde olan bir yönetime ihtiyacı var. Beklemeye tahammülümüz

kalmadı" sözlerini kullanmıştı.

LaGeSo, sığınmacıların ilk kayıt ve kabulünün yapıldığı kurum. Sığınmacıların sağlık

ilkyardım hizmetleri, yurtlara dağıtımı ve harçlıkları da daire tarafından temin ediliyor.

'Kabul edilemez' koşullar

Görevlerinin üstesinden gelemeyen Berlin Eyaleti Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi,

uzun süredir kamuoyuna yansıyan görüntüler nedeniyle eleştiriliyordu. Her gün

yüzlerce sığınmacı saatlerce kuyrukta bekliyor.

Lageso merkezindeki koşulları "kabul edilemez" olarak niteyen Berlin'in hükümet eden

belediye başkanı Michael Müller, önümüzdeki günlerde önemli ölçüde düzeltme sözü

verdi. Müller, kayıt sisteminin iyileştirileceğini, sığınmacılar için bekleme çadırları

kurulacağını söyledi.

Sığınmacılara saldırılar arttı

Almanya'ya sığınmacı akını ve aşırı sağcıların propaganda eylemlerinin damgasını

vurduğu 2015 yılında sığınmacı yurtlarına karşı saldırılarda da büyük artış

kaydedildi.

Alman Funke grubuna bağlı gazetelerin perşembe baskısında yer alan habere göre,

Almanya'da 2015 yılı başından bu yana sığınmacı yurtlarına düzenlenen saldırıların

sayısı 789'a ulaştı.

Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) istatistiklerine göre saldırıların arasında 65

tane de kundaklama vakası bulunuyor. 2014 yılı toplamında sığınmacı yurtlarına

yönelik toplam altı kundaklama vakası bulunduğuna dikkat çekiliyor.