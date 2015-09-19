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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı krizi iki ülkenin arasını açtı

Binlerce sığınmacı Balkanlar'da siyasi gerginliğe yol açtı. Sırbistan ile Hırvatistan'ın arasında 1990'lı yıllarda yaşanan savaş sonrası varlığını koruyan gerginlik, sığınmacı kriziyle birlikte had safhaya ulaştı.

19 Eylül 2015 14:50


Sırp gazetesi "Informer", Sırbistan'ın binlerce sığınmacıya "medeni bir şekilde" davrandığını, buna karşılık Hırvatistan'ın "yalnızca nefret ve çatışmaya uygun bir Neo-Nazi mekânı olduğunu" savundu.

Sırp hükümeti, Hırvatistan'ın sınırı kapatması halinde uluslararası yargıya başvuracağını açıklamıştı. Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanoviç, Belgrad'a tepkisini, "Kartallar sinek avlamaz. Biz bir kartalız" sözleriyle gösterdi.

'Kartal mı yolunmuş tavuk mu?'

Sırbistan'ın yüksek tirajlı "Blic" gazetesi, bu ifadeyi, "Skandal: Hırvat Başbakan Sırbistan'a sinek dedi" manşetiyle duyurdu. Belgrad'da çıkan "Kurir" gazetesine demeç veren Sırbistan Sosyal Politikalar Bakanı Aleksandar Vulin, Hırvat Başbakan'a, "Sen kartal değil ancak yolunmuş bir tavuk olabilirsin" karşılığını verdi.

'Avrupalılığı 16 saat sürdü'

Sırp medyasında konuya ilişkin yer alan yorumlarda, "Sırbistan son aylarda 130 bini aşkın sığınmacıyı idare ederken, Hırvatistan birkaç günde havlu attı" ifadesi yer aldı. Hükümete yakın Sırp gazetesi "Politika"da, "Hırvatistan'ın Avrupalılığı yalnızca 16 saat sürdü" görüşü dile getirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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