Sığınmacı kamplarında ders veren 3 bin 500 öğretmen kadro istiyor

Suriyeli sığınmacıların kamplarında geçici açılan okullarda 7 yıl önce göreve başlatılan 3 bin 500 sözleşmeli öğretmen, kadro istiyor.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, MEB'in Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu (PİKTES) projesiyle Güneydoğu'daki mülteci kamplarında göreve başlatılan ve ‘PİKTES Öğretmeni' olarak tanınan, eğitim fakültesi mezunu sözleşmeli 3 bin 500 öğretmen artık kadroya alınmayı bekliyor.

"978 bin mülteci çocuk okutuyoruz"

Öğretmen O.Ö. şöyle dedi: “Eğitim fakültesi mezunuyuz. Bize, ‘PİKTES öğretmeni' diyorlar. Toplam, 3 bin 500 kişiyiz. 468 bin 200'ü kız, 510 bin 359'u erkek, 978 bin 559 mülteci çocuğu okutuyoruz.

Kadrolu bir öğretmen 5 bin lira maaş ve ek ders ücreti alırken, sözleşmeli olduğumuz için biz 3 bin 400 lirayı zor alıyoruz. Çocuklara gelecek kurmak isterken, kendi geleceğinden kaygılı hale geldik. Kamplarda unutulduk. Omzumuzdaki yük her gün ağırlaştı. Kadro bekliyoruz.”