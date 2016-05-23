Sığınmacı kampındaki Ezidiler ile Çeçenler kavga etti; 5 yaralı

Almanya’da Ezidiler ile Çeçenlerin kaldığı aynı sığınmacı kampında kavga çıktı. Kavgaa 5 kişi yaralandı.

İMC TV'nin Alman medyasına dayandırdığı haberine göre, Oldenruperhof Kampı’nda kalan Ezidi sığınmacılar ile Çeçenler arasında kavga çıktı.

Yaklaşık 80 kişinin karıştığı kavgada 5 sığınmacı yaralandı. Kafatasında kırık olduğu belirlenen ve hastaneye kaldırılan bir kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Kavgadan sonra itfaiye kırmızı alarm verirken, güvenliği sağlamak için çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal etti. Polis müdahalesinden sonra olaylar yatışırken, kamptaki gerginlik sürüyor.

Çarşamba günü Almanya’nın Siegen kentindeki kampta kalan Ezidiler, Irak’tan gelen Arap sığınmacılar arasında kavga çıkmış birçok kişi de yaralanmıştı.