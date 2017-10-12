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Dünya

Sığınmacı kampında doğdu, tek başına dünyayı turlayan en genç kadın pilot oldu

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Afganistan'ın başkenti Kabil'in yakınlarında bir sığınmacı kampında doğan 29 yaşındaki Shaesta Waiz, dünyanın etrafında tek motorlu uçakla tek başına uçan en genç kadın kaptan pilot oldu

12 Ekim 2017 15:29

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – Afganistan\'ın başkenti Kabil\'in yakınlarında bir sığınmacı kampında doğan 29 yaşındaki Shaesta Waiz, dünyanın etrafında tek motorlu uçakla tek başına uçan en genç kadın kaptan pilot oldu.
Ailesinde ilk üniversite ve master diploması alan birey olan Waiz, aynı zamanda Afganistan’ın ilk kadın sivil pilotu olarak da tarihe geçti.
Televizyonda izlediği bir uçak kazası haberi sebebiyle çocukluğunda uçak yolculuğundan korkan Waiz, pilot olduktan sonra çok istediği 138 günlük dünya turunu tamamladı.
Yolculuk boyunca 22 ülke ziyaret eden Waiz, kendi doğduğu Afganistan’da da üç günlük bir mola verdi. Bu mola, ailesi kendisinin doğumundan kısa bir süre sonra 1987’de ülkeden kaçtığından beri Waiz’in Afganistan’ı ilk ziyaretiydi.
Çocukken evlenmeyi, aile kurmayı ve ev hanımı olmayı hayal eden Waiz, üniversiteye gidebileceğini düşünmüş fakat pilot olmak gibi bir planı hiç olmamış.
Afganistan’dan ayrıldıktan sonra 19 yaşına kadar hiç uçağa binmemiş olan Waiz, \"Geçmişiniz ne olursa olsun bir hayaliniz olmalı, büyük hayaller kurmalı ve çok çalışarak bu hayallerin peşinden gitmelisiniz\" diyor.
Dreams Soar (Hayaller Büyüyor) adlı bir sivil toplum kuruluşunun da kurucusu olan Waiz, bu STK aracılığıyla kız çocuklarını ve kadınları Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına yönlendirip büyük hayaller kurmaya teşvik ediyor. (Fotoğraflı)

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