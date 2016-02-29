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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da mülteci kampı yıkımında çatışma çıktı

Fransa’nın Calais kentindeki geçici sığınma kampının yıkımı sırasında sığınmacı ve aktivistlerle polis arasında çatışma çıktı

29 Şubat 2016 21:21

Fransız mahkemesinin Calais mülteci kampının boşaltılması yönündeki kararı üzerine bir inşaat firmasına ait 20 kişilik ekip iki buldozerle birlikte kampa geldi. Fransız haber ajansı AFP'nin verdiği bilgilere göre polis, yıkım çalışmalarını güvence altına almak için 30 araçlık bir konvoyu bölgeye sevketti. Mültecilerin yaptığı barakalar ve çadırlar buldozerlerle yıkıldı.

Yıkım sonrasında mültecilerden ve aktivistlerden oluşan 150 ile 200 kişilik grupla polis arasında çatışma yaşandı. Polis gruba biber gazı ile müdahale ederken grup da polise taşlarla karşılık verdi. Bu sırada bazı barınaklar da ateşe verildi. Olaylar sırasında mültecilere destek veren No Border kuruluşunun bir üyesi gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre kampın boşaltılmasından 800 ila 1000 sığınmacı etkilenecek. Mültecileri destekleyen kurumlar ise aralarında kadın ve çocukların olduğu 3 bin 400 sığınmacının kampın boşaltılmasından etkilendiğini belirtiyor. Mülteciler Fransa'nın çeşitli yerlerindeki mülteci yurtlarına gönderilecek. Manş Tüneli yakınında bulunan kampta kalan mülteciler İngiltere'ye geçmek istiyordu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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