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Sınırda bekleyen sığınmacı kadınlardan 8 Mart'ta "Kapıları açın" eylemi

08 Mart 2020 16:59

Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen sığınmacı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptıkları eylemde "Kapıları açın" çağrısında bulundu.

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