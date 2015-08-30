T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı dramında beşinci gözaltı

Avusturya'da bir kamyonun kasasında 71 sığınmacının cesedinin bulunduğu olayla ilgili olarak Macaristan polisi beşinci şüpheliyi gözaltına aldı.

30 Ağustos 2015 16:32


Macar polisi sözkonusu kişinin Bulgar olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan zanlı hakkında insan kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatıldı.

Macar polisi cuma günü olayla ilgili olarak dört kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanların üçünün Bulgar, birinin ise Afgan olduğu öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan dört zanlının Eylül sonuna kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti. Dört zanlıdan birinin cesetlerin bulunduğu kamyonun sahibi, ikisinin ise şoförlük yaptığı açıklandı. Polis söz konusu kişilerin insan kaçakçılığı yapan bir Bulgar-Macar çetesinin üyeleri olduğunu tahmin ediyor.

71 sığınmacının cesedinin bulunduğu kamyon perşembe günü Avusturya Burgenland'daki otoyol kenarında terkedilmiş olarak bulunmuştu. Kamyonun kasasında ölenlerin, havasızlıktan boğulduğu tahmin ediliyor. Polis sığınmacıların Suriye iç savaşından kaçanlar olduğunu duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AvusturyaMacaristanBulgarAfganEylülBulgar-MacarAvusturya BurgenlandSuriyeWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24