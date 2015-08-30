Sığınmacı dramında beşinci gözaltı



Macar polisi sözkonusu kişinin Bulgar olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan zanlı hakkında insan kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatıldı.

Macar polisi cuma günü olayla ilgili olarak dört kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanların üçünün Bulgar, birinin ise Afgan olduğu öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan dört zanlının Eylül sonuna kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti. Dört zanlıdan birinin cesetlerin bulunduğu kamyonun sahibi, ikisinin ise şoförlük yaptığı açıklandı. Polis söz konusu kişilerin insan kaçakçılığı yapan bir Bulgar-Macar çetesinin üyeleri olduğunu tahmin ediyor.

71 sığınmacının cesedinin bulunduğu kamyon perşembe günü Avusturya Burgenland'daki otoyol kenarında terkedilmiş olarak bulunmuştu. Kamyonun kasasında ölenlerin, havasızlıktan boğulduğu tahmin ediliyor. Polis sığınmacıların Suriye iç savaşından kaçanlar olduğunu duyurmuştu.