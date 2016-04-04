Sığınmacı değiş-tokuşu başladı



Yunan hükümeti, Ege'deki Midilli ve Sakız adalarından Türkiye'ye bugün toplam 202 sığınmacı gönderildiğini açıkladı. Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada Midilli'den 136 ve Sakız Adasından 66 kişinin gemiyle Türkiye'ye gönderildiği, söz konusu kişilerin Yunanistan'da iltica başvurusu yapmamış olduğu kaydedildi.

Bakanlık, Türkiye'ye gönderilen 191 erkek ve 11 kadından 130'unun Pakistanlı, 42'sinin Afgan olduğunu belirterek, 10 İranlı, 5 Kongolu, 4 Sri Lankalı, 3'er Hint ve Bangladeşli ile Irak, Somali ve Fildişi Sahilleri'nden birer kişinin bugün Türk yetkililere teslim edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre, gönderilenler arasında gönüllü olarak geri dönmek istediklerini beyan eden iki tane de Suriyeli bulunuyor. Yunan Kamu Güvenliği Bakanlığı Türkiye'ye bir sonraki sığınmacı grubunun ne zaman gönderileceğine dair ise bilgi vermedi.

Hannover'e 32 sığınmacı gönderildi

Türkiye'nin Yunanistan'dan ilk sığınmacı kafilesini kabulüyle birlikte Türkiye'den Avrupa ülkelerine de Suriyeli sığınmacılar gönderilmeye başladı. Türkiye'den gönderilen ilk 16 kişilik Suriyeli sığınmacı kafilesini taşıyan uçak sabah saatlerinde Almanya'nın Hannover kentine indi. Öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan bir 16 kişilik grup daha Hannover Havaalanı'na vardı.

Suriyeli sığınmacılar otobüslerle Göttingen kenti yakınlarındaki Friedland ilk kabul merkezine götürüldü. Sığınmacılar buradan Aşağı Saksonya eyaletindeki kent ve beldelere dağıtılacak. Türkiye'den Almanya'ya getirilen Suriyeli ailelerin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından seçildiği bildirildi.

Bir hafta önce haber verilmiş

Hannover havaalanında Suriyeli sığınmacıları karşılayan ekipte yer alan Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden Corinna Wicher, gelen ailelerin çok heyecanlı ve biraz ürkek olduklarını belirterek, “Almanya'ya geleceklerini sadece bir hafta önce öğrenmişler. Kendilerini neyin beklediğini tam olarak bilmiyorlardı“ diye konuştu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada pazartesi günü Finlandiya'ya da Türkiye'den 11 Suriyeli sığınmacı gönderildiği, başka bir grubun da salı günü Türkiye'den Hollanda'ya uçacağı bildirildi. Almanya ve Hollanda'nın yanı sıra Finlandiya, Fransa ve muhtemelen Portekiz'in de sığınmacı alacağı belirtiliyor.

Türkiye ile AB arasındaki tartışmalı anlaşma uyarınca 20 Mart tarihinden itibaren Yunanistan'a yasadışı yollarla giriş yapan sığınmacılar Türkiye'ye zorla gönderilebilecek. Türkiye'de takibat altında olacağını kanıtlayabilenler, bu kuralın dışında tutulacak. Yunanistan'dan sınırdışı edilen her sığınmacı karşılığında Türkiye'den bir Suriyeli yasal yollarla AB ülkelerine alınacak.

AB ülkeleri toplamı için kabul edilecek sığınmacı üst sınırı ilk etapta 72 bin kişi olacak. Aralarından 15 bininin Almanya'ya kabul edilmesi öngörülüyor.