T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sığınma evlerinde 12 bin kadın ve çocuk kalıyor!

Bakanlık, temmuz ayı itibarıyla sığınma evlerindeki kadınlardan 61’inin işe yerleştirildiğini, 375’inin meslek edinme kurslarına katıldığını bildirdi

03 Aralık 2016 18:14

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine yanıt veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 30 Haziran tarihi itibarıyla 7 bin 368’i kadın ve 4 bin 866’sı çocuk olmak üzere toplam 12 bin 234 kişinin kadın sığınma evlerinde kaldığını belirtti.

Şiddet gören kadınlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirten ve bu konuda verilen hizmetler hakkında da bilgi veren bakanlık, Ağustos 2016 itibarıyla bakanlığa bağlı 101, yerel yönetimlere bağlı 32, sivil toplum kuruluşlarına bağlı dört olmak üzere toplam 137 kadın konukevi bulunduğunu söyledi.

Bakanlık, temmuz ayı itibarıyla sığınma evlerindeki kadınlardan 61’inin işe yerleştirildiğini, 375’inin meslek edinme kurslarına katıldığını, 649’unun sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katıldığını, 292’sinin çocukları için kreş ve çocuk kulübü imkânlarından faydalandığını, 531’inin de bilgilendirmeye yönelik eğitim faaliyetine katıldığını vurguladı.

ETİKETLER

Sığınma EviAile ve Sosyal Politiklar Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24