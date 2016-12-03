Sığınma evlerinde 12 bin kadın ve çocuk kalıyor!

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine yanıt veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 30 Haziran tarihi itibarıyla 7 bin 368’i kadın ve 4 bin 866’sı çocuk olmak üzere toplam 12 bin 234 kişinin kadın sığınma evlerinde kaldığını belirtti.

Şiddet gören kadınlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirten ve bu konuda verilen hizmetler hakkında da bilgi veren bakanlık, Ağustos 2016 itibarıyla bakanlığa bağlı 101, yerel yönetimlere bağlı 32, sivil toplum kuruluşlarına bağlı dört olmak üzere toplam 137 kadın konukevi bulunduğunu söyledi.

Bakanlık, temmuz ayı itibarıyla sığınma evlerindeki kadınlardan 61’inin işe yerleştirildiğini, 375’inin meslek edinme kurslarına katıldığını, 649’unun sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katıldığını, 292’sinin çocukları için kreş ve çocuk kulübü imkânlarından faydalandığını, 531’inin de bilgilendirmeye yönelik eğitim faaliyetine katıldığını vurguladı.