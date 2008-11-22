Sığınma Evi’ne de sığınamadılar!

Aydın Belediyesi Kadın Sığınma Evi'nde kalan 4 kadın, dün sabah saatlerinde, süreleri dolduğu gerekçesiyle kurumla ilişkileri kesilerek kapı dışarı edildi.



Aydın Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kadınların sığınma sürelerinin dolduğu ve disiplinsiz davranışları dolayısıyla ilişiklerinin kesildiği belirtilirken, 28 yaşındaki S.Ç., 45 yaşındaki M.S., 20 yaşındaki F.Ö., ve 35 yaşındaki C.B isimli kadınlar ise kendilerine hiçbir tebligatta bulunulmadan sabah uykularından uyandırılarak kapı dışarı edildiklerini öne sürdü.



Kendilerinin hiçbir disiplinsiz davranışlarının olmadığını anlatan kadınlar, “Bize önceden hiçbir tebligat yapılmadı. Sabah bizi uykumuzdan uyandırarak ‘bazı kağıtlar imzalamanız gerekiyor’ dediler.



Burada kalırken bizi yönlendirici hiçbir girişimde bulunmadılar. Bir süre psikoloğumuz vardı, ama o da gittikten sonra giriş çıkışlarımız yasaklandı. Danışmanlık anlamında bir hizmet alamadık. Sonuçta, buraya mağdur insanlar olarak geliyoruz. Burada kalma süresi kısıtlı bu süre içinde iş anlamında yönlendirilmemiz gerekiyor, ama bu olmadı. Şimdi de bize kapıyı gösterdiler; hepimiz bu kış kıyamette dışarıda kaldık. Ne yapalım? Sokakta mı kalalım?” diyerek feryat etti.



‘Burası otel ya da bir pansiyon değil’



Aydın Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Tahir Olçum, yönetmelik gereği, kadınların 3 ay olan kalma sürelerinin dolduğunu söyledi, “Bu arkadaşlar, daha önce defalarca söylememize rağmen uyarılarımızı dikkate almadı. Sığınma evini otel ya da pansiyon gibi kullanmaya kalktılar. Biz de bu yüzden kendilerinin de rızaları alınarak ilişiklerini kestik” dedi.



Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Çenet ise yatak ve yer olmasına karşın kadınların kapı dışarı edilmesinin yanlış olduğunu savundu, şunları söyledi:



“Aslında sığınma evlerinde, bu süre 9 aya kadar uzatılabilir. 3 aylık periyot dolduğunda, psikologları bu uzatmayı gerçekleştirebilir. Ancak burada bir psikolog yok. Hatta buranın bir ruhsatı da yok. Kendileri bize başvurdu ancak bir psikolog veya sosyal hizmet uzmanı olmadığı için biz bu ruhsatı veremedik. Birlikte işletmeyi teklif ettik, ancak belediye bu teklife sıcak bakmadı. Bir uzman ya da psikolog bulur bulmaz, bu ruhsatı kendilerine verebiliriz. Kadınların dışarıda kaldığı belirtiliyor. Belediye boş yatağı ve yeri olduğu için aslında bu bayanları barındırabilir. Ancak biz de başvurmaları halinde 2 - 3 gün içinde başka kentlerdeki sığınma evlerine yerleşmelerini sağlayabiliriz.”

