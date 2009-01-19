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Yaşam

Sığınma evinden çıkarılacaklar

Van'da sığınma evinde kalan Türk ve mülteci kadınlar, 'süreleri doldu' gerekçesiyle çıkarılacaklarını iddia ettiler.

19 Ocak 2009 02:00

Van Kadın Derneği'ne (VAKAD) bağlı sığınma evinde kalan Türk ve mülteci kadınlar, süreleri dolduğu için dernek yetkililerinin kendilerini evden çıkarılacaklarını iddia ederek, çocuklarıyla birlikte eylem yaptı.

Van'da ailesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle VAKAD bünyesindeki sığınma evinde barınan F.G. ile Afganistan'dan 4 ay önce çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelen Süreyya Bayrakyan ve Şekila Vefayi, sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Van Ofisi önünde toplandı.

Yaşları 3 ile 12 arasında değişen çocuklarını, havanın soğuk olması nedeniyle battaniyeye sararak oturan Afgan kadınlar, sığınma evinden çıkarılacaklarını ve gidecek yerleri olmadığı için BMMYK ofisi önüne geldiklerini belirtti.

Çıkmak istemiyorlar

BMMYK yetkililerinden yardım bekleyen kadınlar, sığınma evinden zor koşullarda yaşamalarına rağmen çıkmak istemediklerini dile getirdi.

Kadınlardan F.G, gazetecilere yaptığı açıklamada, sığınma evinde 2'si Türk, 28 kişinin barındığını belirterek, dernek yetkililerinin iki ayı aşkın süredir kaldıkları sığınma evinden kendilerini çıkartmak istediğini öne sürdü.

Sığınma evinden çıkmaları durumunda gidecek yerlerinin olmadığını vurgulayan F.G, şunları kaydetti:

“Sığınma evinde kalan kişiler adına bağış toplanıp, yardım alındığı halde evde zor şartlar altında yaşıyoruz. Şimdi de süremiz dolduğu için bizi evden çıkartmak istiyorlar. Fakat kış mevsimindeyiz, ne gidecek bir yerimiz ne de çalışacak işimiz var. Sığınma evinde kalan mültecilerin birçoğu da Türkçe bilmiyor. Ne yapacağımızı nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Van Kadın Derneği, kadınları korumak adına kurulmuş, ancak kadınlara hiçbir yararı yok. Birleşmiş Milletler, mülteciler için onlara yardım yapıyor, ama bu yardımların nereye gittiğini kimse bilmiyor.”

17 yatağa 28 insan

Van Kadın Derneği üyesi Zelal Özgökçe ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 17 yatak kapasiteli sığınma evinde şu anda 17'si çocuk 28 kişinin kaldığını bildirerek, sığınma evinin hayırsever kişi ve kurumların yaptığı yardımlarla hizmet verdiğini ifade etti.

Devlet kurumlarının yapması gereken görevi kendilerinin yürüttüğünü anlatan Özgökçe, şöyle konuştu:

“Sığınma evine gelen kadınlar 2 aylığına burada kalabiliyor. Kadınlara süreleri doluncaya kadar kendilerine ev ya da kalacak yer bulmaları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuya duyarsız kalan bazı kadınlar süreleri dolduğunda evden çıkartılacaklarını düşündüğü için böyle bir yola başvurmuşlar. Oysa ki bizim kimseyi kapı dışarı etme gibi bir durumumuz yok. Bu kadınlarımız da kendilerine bir yer buluncaya kadar sığınma evinde kalmaya devam edecekler.”

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