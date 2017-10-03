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Yaşam

Sığınma evinde kalan kadın eşi tarafından öldürüldü!

Polis 36 yaşındaki kadını öldüren Engin K.'yı gözaltına aldı

03 Ekim 2017 19:53

Kastamonu'da kadın sığınma evinde kalan bir kadın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü, kendisine refakat eden görevli ise yaralandı.

NTV'nin haberine göre,  6 aydır kadın sığınma evinde kalan Naime K. (36), ailesiyle görüşme yapmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gitti.

Görüşmenin ardından binadan çıkan Naime K'ye kadın sığınma evine ait araca bineceği sırada eşi Engin K. (36) tarafından tabancayla ateş edildi.

Bu sırada kardeşi Naime K'nin yanında bulunan Emin K. da tabancayla Engin K'ya ateş etti. 

Ağır yaralanan Naime K. ile kendisine refakat eden ve Engin K'nin silahından çıkan kurşunların ayağına isabet ettiği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde sosyolog olarak görev yapan Dürdane Çetinkaya, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Naime K, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.  Hastaneye gelen Naime K'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Emin K. ile olayın ardından kaçan Engin K, polis tarafından gözaltına alındı.

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