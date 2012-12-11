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Yaşam

Sığınma evinde bile dayak!

Adıyaman'da bir baba sığınma evinde kalan kızına şiddet uyguladı

11 Aralık 2012 15:16

Adıyaman'da bir baba, sığınma evinde kalan kızını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Hacı Ali M., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kadın sığınma evinde kalan kızı K.M'yi (28) ziyaret etti.

Baba ile kızı arasında bu esnada ''eve dönme'' konusunda tartışma çıktı. Tartışmada baba Hacı Ali M.'nin bastonuyla kızına vurduğu iddia edildi.

Başından yaralanan K.M., 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından baba Hacı Ali M., polis tarafından gözaltına alındı.

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