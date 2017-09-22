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Sığınakta PKK'nın silah ve mühimmatı bulundu

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf İlçesi kırsal kesiminde jandarma ekiplerinin arazi taramasında, PKK terör örgütüne ait bir sığınakta, keskin nişancı tüfeğinin de aralarında bulunduğu çeşitli markalarda silah ve mühimmat bulundu

22 Eylül 2017 20:07

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf İlçesi kırsal kesiminde jandarma ekiplerinin arazi taramasında, PKK terör örgütüne ait bir sığınakta, keskin nişancı tüfeğinin de aralarında bulunduğu çeşitli markalarda silah ve mühimmat bulundu.
Hasankeyf İlçesi\'nde sığınak içerisinde bulunan silah ve mühimmatlar ile ilgili Batman Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Hasankeyf İlçesi sorumluluk bölgesinde 22 Eylül 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit edilerek imha edilmesi maksadıyla icra edilen operasyon faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 1 sığınak içerisinde, 1 PKMS makineli tüfek, 1 PKMS yedek namlusu, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 Dragunov şarjörü, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 22 el bombası, 4 el bombası fünyesi, 35 kilogram amonyum nitrat, 2.5 litre benzin, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, 320 metre kablo, 3 RPG-11 roketatar mühimmatı (antitank), 1 RPG-7 roketatar mühimmatı (antipersonel), 4 roket sevk fişeği, 560 PKMS fişeği, 133 AK-47 fişeği, 62 M-16 fişeği, 10 Dragunov fişeği, 10 tabanca fişeği, 1 mini termal silah dürbünü, 1 akü, 20 pil, örgütsel doküman, yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilmiştir. Adli makamların talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir\" denildi.

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