Sığın öldürdüğü gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Rus komünist milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

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Rusya'da milletvekilleri, yasadışı biçimde bir sığını öldürdüğü gerekçesiyle Komünist Parti (RFKP) milletvekili Valeri Raşkin'in dokunulmazlığını kaldırdı.

Raşkin, ekim ayı sonunda arabasının bagajında sığın kalıntıları ve kanlı bıçaklar bulunduktan sonra gözaltına alınmıştı.

66 yaşındaki komünist milletvekili ilk başta suçlamaları reddetse de daha sonra avcılık lisansı olmadan sığını öldürdüğünü kabul etmişti.

Devlet Duması'nda başsavcılığın talebiyle yapılan oylamada 343 milletvekili dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy verirken, 55 kişi karşı çıktı ve iki kişi çekimser oy kullandı.

Karar doğrultusunda savcılar Raşkin'e alkolmetreye üflemeyi reddettiği için ek suçlamalar yöneltebilecek, evini arayabilecek ve soruşturma boyunca hareketlerine sınırlamalar getirebilecek.

1999'dan bu yana Devlet Duması'nda RFKP'yi temsil eden Raşkin, yasadışı avcılıktan suçlu bulunursa 3 ila 5 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilir.