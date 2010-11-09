-SİGARAYI EN FAZLA RUSLAR İÇİYOR MOSKOVA (A.A) - 09.11.2010 - Rusya Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Rusların dünyada en fazla sigara içen ulus olduğunu açıkladı. Rusya Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) desteğiyle genç nüfus üzerinde yapılan araştırmaya göre, Rusya'nın dünyada en fazla sigara içilen ülke olduğu kaydedildi. Bakanlık tarafından açıklanan araştırma sonuçlarına göre, Rusya'da 49,3 milyon genç sigara içerken, Rusya'da 19-44 yaş aralığındaki aktif grubunun büyük çoğunluğunun sigara içtiği dikkat çekti. Rusya'da 19-44 yaş aralığındaki 10 erkekten yedisinin, 10 kadından da dördünün sigara içtiği ortaya çıktı. Rusya Sağlık Bakanlığı ve DSÖ uzmanları ülkedeki sigara kullanımını azaltma yolları üzerinde çalışırken, uzmanlar sigara fiyatlarındaki vergi oranlarının yüzde 70'e çıkarılmasının en az 2,7 milyon kişinin hayatını kurtaracağını kaydettiler. Uzmanlar, sigaranın pahalı olması halinde bir çok kişinin sigarayı bırakacağını ve gençlerin de böylesine pahalı bir alışkanlığa kolayca sahip olmayacağını belirttiler. Sigaradaki vergi oranlarının artırılmasının Rus ekonomisine de katkısı olacağını belirten uzmanlar, vergi oranının yüzde 33'den yüzde 70'e yükseltilmesi halinde yılda 650-750 milyon TL civarında ek gelir elde edileceğini vurguladılar. Rusya'da yılda 330 ila 500 bin kişi, sigara ile ilgili hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Rusya'da bir paket yabancı sigara 1-3 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.