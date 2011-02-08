-SİGARAYI BIRAKTIRAN KİTAP ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - ''Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu'' isimli kitabı ve seminerleriyle dünya çapında milyonlarca kişinin sigarayı bırakmasını sağladığı belirten Allen Carr yöntemi, sigarayı strese girmeden bırakmak isteyenlere klavuzluk ediyor. 30 yıl boyunca günde 3 paket sigara içen, pek çok kez ''irade''siyle sigarayı bırakmayı deneyen ancak, her seferinde başarısız olan Carr, bir gün sigarayı bırakarak daha mutlu bir yaşama başlamasının ''sırlarını'' kitabında paylaştı. Carr, sigara tiryakilere ''Bir kez bu kitabı okuyun, ne kaybedersiniz?'' sözleriyle seslendi. Kitaptan derlenen bilgilere göre, Carr yöntemi, insanın gerçekte yaşamın doğal seyri içinde sevinç ve hüzünlerinde sigaraya ihtiyacı olmadığı üzerinde ısrarla duruyor. Kitapta, tüm tiryakilerin sigarayı strese girmeden ve hayatlarına bir kez daha sigarayı sokmadan, bu zehirden kolaylıkla kurtulabilecekleri iddia ediliyor. Carr, kitabı okumaya başlayanlara, ''bu kitabı bitirene kadar sigara içmeye devam edin'' sözleriyle tavsiyede bulunurken, tiryakilerin kitabı sonuna kadar okumadan sigarayı bırakmaya kalkışmamalarını öneriyor. Carr, oluşturduğu yöntemin temeline ''sigara içmek bana ne veriyor?'', ''gerçekten zevk alıyor muyum?'', ''bu şeyleri yaşam boyunca ağzıma sokup kendimi zehirlemek ve bunun için bir servet harcamak zorunda mıyım?'' sorularını sorarak başlanması gerektiğini belirtiyor. Kitabında tiryakilerin yaşamları boyunca sigaranın eksikliğini şiddetli bir şekilde duymaktan korktukları için strese girdiklerinden sigarayı bırakamadıklarından bahseden Carr, 'çok basit'' olarak anlattığı yöntemi uyguladıktan sonra tiryakilerin yıllarca neden sigara içtiğinin farkına varıp şaşıracaklarını öngörüyor. -''İRADE YÖNTEMİ NEDEN BAŞARISIZ?''- Toplumda yaygın şekilde uygulanan ancak hep başarısızlığa uğranan ''irade'' yöntemiyle sigarının bırakılmak istendiğinde, korkunç bir sigara özlemi nedeniyle strese girildiğini anlatan Carr, 'Sigarayı herkes bırakabilir. Ancak önce gerçekleri ortaya koymak gerekiyor'' sözleriyle iddiasını yineliyor. Carr, sigaradan tat alınmasının da bağımlılıkla karıştırıldığını belirterek, şu görüşlerini ifade ediyor. ''Dezavantajlarını bilmemize rağmen bir çoğumuzun sigara içmeye devam etmesinin nedeni, sigarının bize gerçekten zevk verdiğine ya da bir şekilde yardımcı olduğuna inanmamızdır. Sigarayı bırakırsak bir boşluk doğacağını ve yaşamımızın belirli kesimlerinin bir daha eskisi gibi olmayacağını sanırız. Bu bir yanılgıdır. Gerçek, sigaranın bize hiç bir şey vermediğidir. Nikotin, çok kısa süre içinde bağımlılık kazanılması açısından dünyanın en güçlü uyuşturucusu olarak bilinse de bağımlılık derecesi o denli güçlü değildir. Etkisini çok çabuk yarattığından yalnızca üç hafta gibi kısa süre içinde vücut nikotini atar ve nikotinin eksikliğini beden o kadar az duyar ki, birçok tiryaki farkında bile olmadan geçirir.'' Carr, sigaranın bırakılmaya karar verilmesinden sonra da ''mutlu bir sigara içmeyen'' olarak yapılması gerekenin çok basit olduğunu ve bunları herkesin kolayca yapabileceğini belirtiyor. -KİMLER NE DEDİ?- Kitapta görüşlerine yer verilen Oscar ödüllü aktör Anthony Hopkins, Allen Carr yöntemine ilişkin görüşlerini, ''Sigara içmek çok karmaşık bir labirentin içinde kaybolmak gibi. Ama Allen Carr, bu labirentin çıkışını gösteren planını bulmuş. Anında bağımlılığımdan kurtuldum ve özgürüm'' sözleriyle anlattı. Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkanı Prof. Dr. Manfred Neuberger ise, Allen Carr yönteminin kurumlar içerisinde sigara içme oranını etkileyici bir ölçüde düşüren tek yöntem olduğuna işaret ederek, ''Araştırmalarımız gösteriyor ki, yöntem kurumlarda çalışanların sağlık ve memnuniyet derecelerini oldukça olumlu yönde etkiliyor. Allen Carr, denediğimiz diğer yöntemlerden ciddi bir fark ile daha başarılı olmuştur'' şeklinde görüş bildirdi. -BIRAKANLAR, BIRAKACAKLAR İÇİN NE DEDİ? Kitabı okuyarak, sigarayı yaklaşık 6 ay önce bıraktığını belirten Mehmet K., ''Doğrusunu söylemek gerekirse, insanın öncelikle bırakabileceğine inanması gerekiyor. Sonrası çok daha kolay. Kitabı okuduktan sonra bırakmanın bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Kitapta bırakmanın eziyet değil, keyif olduğu vurgulanıyor. Kitap sayesinde sigarayı bırakarak keyif almayı öğrendim'' diye konuştu. Bir süre önce kitabı okuduktan sonra sigarayı bırakan Cüneyt A. ise yaptığı açıklamada, Carr'ın her zaman söylenenlerden farklı bir açıyla konuya yaklaştığını söyledi. Kitaba başlamadan önce nasıl bırakacağını defalarca düşündüğünü 20 yıldır günde en az bir, bazen iki paket sigara içtiğini anlatan Cüneyt A., ''Hesapladığım zaman 20 yılda günde bir paketten 7 bin 300 pakete yaklaşık 50 bin lira ödedim. Sağlık sorunlarım da cabasıydı. Kitabı, sigara içerek okudum ve yarısına gelmeden elimdeki sigaraya bakarak 'Bunu bir daha içmeyeceğim' dedikten sonra söndürdüm. O gün bugündür içmiyorum'' dedi.