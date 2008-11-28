Sigarayı bıraktıran ilaçlar da tehlikeli

Tüm dünyada ise bu rakamın 9 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Champix ya da diğer adıyla Varenicline ilk olarak 2006 Aralık ayında lisans almıştı. Ancak Champix'in depresyon ve intihara sürüklemek gibi yan etkileri olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyordu.Klinik deneylerde, Champix'in sigarayı bıraktıran diğer alternatif ilaçlardan daha etkili olduğu kanıtlandı. İlacı üreten Pfizer firması, Champix'in büyük bir başarı olduğunu söylüyordu. Piyasadaki ilk yılında, ilaç firma için 883 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir gelir getirdi.Fakat yaklaşık bir yıl önce, basında Champix kullanan insanların şiddetli depresyon geçirdiği haberleri yer aldı. Greenock'tan Karen McGhee adlı bir kadının Champix içtikten sadece birkaç gün sonra kendisini öldürmeye çalıştığı, İngiliz editör Omer Jama'nın ekim ayında intihar etmesi ve bunun gibi benzer haberler yayınlandı.Britanya çevresinde, 3 binden fazla insanın Champix'in olumsuz etkilerinden şikayet ettiği görülürken, ilacın reaksiyonlarıyla ilgili yaklaşık 260 intihar vakası rapor edildi. Bunlardan 16'sı intihara teşebbüs iken 10 tanesi de intihar ile sonuçlandı.BBC'nin İskoçya araştırmacısı Samantha Poling, birebir konuştuğu intihar vakalarının yakınlarıyla diyaloglarını şöyle anlatıyor:"Robert McGhee eşini koridor merdivenlerinden aşağıya sarkarken buldu. Kızının kendisini uyandırdığını ve bunu nasıl yaptığını kavrayamadığını, rüya gördüğünü zannettiğini söyledi. Karen McGhee, Champix'in intihar girişimine neden olduğu konusunda ikna oldu. Bir daha kendini ve ailesini böyle bir durumda bırakmayacağını, ya sigara içmeye devam edeceğini; eğer bırakırsa da bunu doğal yollardan deneyeceğini söyledi."Poling, karşılaştığı diğer bir vaka ise şöyle açıklıyor: "Manchester'dan editör Omer Jama, Champix ilacını kullanırken kendini öldürdü. Kardeşi Ali, "Bileklerini kestiği bıçağı karnına saplamıştı. Onu yerde yatarken buldular, şok edici bir sahneydi. İntihar notu yoktu. Sadece rastgele bir iş olabilir, ama bu onun karakterine uyan bir şey değildi" dedi. Omer kendi hayatını kendi almıştı. Fakat şaşırtıcıdır ki soruşturmada adli tıp onun ölümünü intihar olarak kaydetmedi. Ali, 'Adli tıp, zehir bilim uzmanının kanıtına dayanarak intihar hükmü değil açık hüküm verdi. Zehir uzmanı, Omer'in kan dolaşımında Champix bulmuşlardı ve intihar eğilimleriyle ilgisi olabileceği konusunda araştırma yaptı. Bu yüzden onun intiharında ilacın rol oynamadığını inkâr edemedi' diye konuştu."Büyük bir ticari faaliyet olan Champix, aynı zamanda dünyadaki ve özellikle İskoçya'da en ciddi sağlık konularından birinin cevabı olmak için tasarlandı. Her yıl 13 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklardan ölüyor.Pfizer açıklama yapmayı reddetti, fakat şirketten yayınlanan bir bildiride, ilaç kutularında rapor edilen yan etkileri hakkında uyarılar bulunduğunu, intihar davranışıyla ilgili hiçbir kanıt olmadığını işaret etti. Bildiride ayrıca, firmanın, ilacı uzun yıllar boyunca binlerce kişi üzerinde kapsamlı klinik deney programında test ettiğini belirtiliyor. Bu klinik testlerin sonuçlarına göre, Avrupa, Amerika ve herhangi bir yerdeki denetim organının ilacın güvenirliliğini ve yararlılığını tanıdığı ve yetişkinlerde sigarayı bırakmak için kullanılabilecek bir ilaç olduğunu onaylandığı açıklanıyor. Depresif ruh halinin nikotini kestikten sonra kişide meydana gelebilecek bir belirti olduğu kaydediliyor. Nadiren intihar düşüncesi ve girişimini içeren depresyonun, ilacı kullananlar da dâhil olmak üzere sigarayı bırakan tüm hastalarda görülebildiği açıklanıyor. Bu belirtilerin görüldüğü hastalarda tedavinin derhal durdurulması gerektiği söyleniyor.