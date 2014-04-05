'Sigarayı bıraktıran film' vizyona girdi

Terapist Emre Üstünuçar, 10 yıldır sigarayı bıraktırmak için terapi düzenliyor. Altı saatlik terapisini filme aldı. Üstünuçar’ın “iddiası hedefinde gizli, düşük bütçeli, iyi niyetli bir film şeklinde tanımladığı filmi ‘Bırakmak İstiyorum” seyirci ile buluştu.

Ayhan Hülagü’nün Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, sigarayı bıraktıran film deyince insanın aklına hemen zehirli çubuk tiryakisi bir kişinin iyi günlerinin dumanla beraber kararması ve düştüğü aciz durumu özetleyen bir hikâye geliyor. Bu öyle değil. ‘Sigara sağlığa zararlıdır, sizi öldürür’ demeden, izleyenlere sigarayı bıraktırmayı hedefleyen, yaklaşık altı saat süren bir ‘bilgi terapisi’ sonunda katılımcıların sigarayı bırakmalarını sağlayan Emre Üstünuçar’ın bir seansının özeti. Biraz daha açalım: Bilet alıp koltuğuna kurulan, seansa katılmış oluyor. Üstünuçar, sigarayla kalbi kararan, böbreği pas tutan kişilerin yaşadıklarını anlatmak, fotoğraflarını göstermek yerine bilinç oluşturmaya çalışıyor. Katılımcıların sigara içme gerekçelerini tek tek çürütüp, basit ve anlaşılır bir şekilde nasıl kurtulacaklarını aktarıyor. Tu kaka yaparak sigaradan soğutmak yerine sigarayı zihinde söndürmenin yolunu açıyor.

Emre Üstünuçar, eski sigara tiryakilerinden. 10 yıl evvel katıldığı Allen Carr’in beş buçuk saatlik semineri sonunda sigarayı bırakan biri. 30 yılda 11 milyondan fazla insanı sigaradan kurtaran Carr ile yaşadığı aydınlanmadan sonra onun yöntemini içselleştirip, eşiyle beraber bu terapileri Türkiye’de vermeye başlayan bir sigara savaşçısı. O gün bugündür; yüz yüze terapiler, televizyon seanslarıyla binlerce kişinin ‘hayırlı ayrılığı’ yaşamasına vesile olan bir gönüllü...

Terapilerinden film oluşturma fikri, daha fazla kişiye ulaşma derdiyle ortaya çıkmış. Üstünuçar, iki yıl evvel bu fikrini uzun yıllardır tanıdığı yönetmen arkadaşı Yücel Yolcu’yla paylaşmış, terapi seansları kaydedilerek yola çıkılmış. Her şeyin seanstaki gibi doğal olmasını istemiş ikili. Bunun için özel bir stüdyo kurmuş, iki gün boyunca iki farklı gruba seanslar düzenleyip kayıt almışlar. Sonrasında altı saatlik seansı 90 dakikaya indirmeye çalışmışlar. Süreci şu cümlelerle özetliyor: “Benim için çok farklı ve heyecanlı zaman dilimleriydi. Çünkü ben terapimi yaparken sette 100 kadar arkadaş vardı ve bu benim için bir ilkti. Çekimler bittikten sonra montajı yapan arkadaş sigarayı bıraktı, daha sonra Böcek Yapım’ın ortakları Oğuz Peri ve İpek Sorak filmi izleyip bıraktı. Yücel ve Böcek Yapım projeyi sahiplendi, bu sayede dünyanın ilk ve tek sigara bıraktıran sinema filmi gösterime girdi. Türkiye’de 50 salonda seyirciyle buluşuyoruz.”

10 yılın 90 dakikalık özeti

Filmin, daha doğrusu terapinin süresi 90 dakika. Üstünuçar’a göre, 10 yıllık tecrübesinin özeti bu. İlk günden bu yana sigara içicileriyle yaptığı seanslardan öğrendiklerini paylaştığını aktarıyor Üstünuçar: “10 yılın 90 dakikalık hap gibi özet bir halidir ve dikkatle seyredip, önerilenleri uygulayanlar için kesinlikle yeterli olacaktır.”

Normal bir sigarayı bırakma terapisi nasıl gerçekleşiyor peki? Kaç gün, seans sürüyor? Anlatıyor: “Terapi bir gün sürüyor. Altı saat içinde 50 dakikada bir sigara içme araları veriyoruz. Bu, yöntem gereğidir. Anlattıklarımızı kanıtlayabilmemiz, fark ettirebilmemiz için sigara arası veririz. Bu ara filmde de olacak. Sigaralarıyla gitsin insanlar filme çünkü arada içebilecekler. Seansın sonunda bir son sigara törenimiz var, karar verip paketlerini atıyor ve özgür insanlar olarak salondan ayrılıyorlar.” Bu kadar konuşmadan sonra insanın aklına ister istemez şu soru geliyor. Terapiye ve filme gelenlere sigarayı bırakma garantisi veriyor mu? Yanıtı net: “Bugüne kadar binlerce kişiye sigara bıraktırdık. Bir paket sigara parasına denemeye değmez mi?”

Doğru bilinen yanlışlar

Üstünuçar’a göre sigarayla ilgili doğru bildiğimiz birçok yanlış var: Mesela, bırakmak çok zordur, düşüncesi. Ben el tiryakisiyim o yüzden içiyorum. Ben dudak tiryakisiyim o yüzden içiyorum. Canım çektiği için içiyorum. Sigara bana keyif veriyor, stresime iyi geliyor. İçmezsem konsantre olamıyorum... Liste uzayıp gidiyor. Bunların hiçbirinin doğru olmadığının altını çiziyor: “Bu beyin yıkamaları, yani bu yanlış inançları fark edip düzeltmeden sigaradan kurtulmak çok zor. Nikotin bağımlılığı sorunun ufak kısmı ve sadece üç gün sürer. Ama asıl sorun bu yanlış inançlardan nasıl kurtulacağını yani bu işi kafada nasıl bitireceğini bilmemek. Biz de bu filmde kafada nasıl bitirileceğini anlatıyoruz. Üstelik bunu asla sigaranın zararlarını anlatarak, korkutarak yapmıyoruz.”