Sigarayı bırakmak kilo aldırsa da kalp hastalığı riskini yüzde 60 azaltıyor

Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, son dönemde yapılan bir araştırmaya göre, sigarayı bıraktıktan sonra kilo alanların, sigara kullananlara göre, kalp hastalıklarına karşı çok daha fazla korunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, "Birçok kişi, bıraktıktan sonra kilo alacağı endişesiyle sigaradan vazgeçmiyor. Oysa yapılan yeni bir araştırma, alınacak kiloya rağmen kalp hastalığı riskini düşürmek için, sigarının bırakılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre, sigarayı bıraktıktan alınan kilolar, sigaranın bırakılmasıyla elde edilen faydaları azaltmıyor" açıklamasında bulundu.

Sigaranın kalp hastalıklarının en önemli risk faktörü olduğu biliniyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, son dönemde yapılan bir araştırmaya göre, sigarayı bıraktıktan sonra kilo alanların, sigara kullananlara göre, kalp hastalıklarına karşı çok daha fazla korunduğunu ifade etti.

Sigaranın yarattığı tüm hastalık risklerinin bilinmesine karşın, vazgeçilmesinin zaman aldığını ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, "Birçok kişi, bıraktıktan sonra kilo alacağı endişesiyle sigaradan vazgeçmiyor. Oysa yapılan yeni bir araştırma, alınacak kiloya rağmen kalp hastalığı riskini düşürmek için, sigarının bırakılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre, sigarayı bıraktıktan alınan kilolar, sigaranın bırakılmasıyla elde edilen faydaları azaltmıyor" dedi.

"Hayati tehlike taşıyan durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz"

Sigara içen ve ailesinde diyabet veya kalp hastalığı bulunan bir kişinin, kalp hastalığına yakalanmama ihtimalinin neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Prof. Dr. Değertekin, "Bu kişiler, hayatlarının bir döneminde kalp krizi, bacak damarlarında tıkanıklık ya da beyne pıhtı atması, beyin damarlarının sıkışmasına bağlı felç ve bunun gibi hayati tehlike taşıyan durumlarla karşı karşıya kalacaklarını bilmeliler" diye konuştu.

108 bin kişide uygulandı

Kore Seul Ulusal Üniversitesi tarafından 108 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Değertekin, şöyle konuştu: "Bu araştırma `Sigarayı bıraktıktan sonra kilo alırım´ mazeretini de tamamen çürüttü. Üstelik kalp hastalıklarından korunmak için bunun bir zorunluluk olduğunu da bir kez daha ortaya koydu. Toplam katılımcıların yüzde 46´sı yani 49 bin kişinin sigara içmeye devam ettiği, geri kalan 51 bin kişinin de sigarayı bıraktığı gözlenmiş. 8 yıllık süre zarfında da bu iki grup üzerinde karşılaştırma yapılmış. Sonuçta, sigarayı bıraktıktan sonra vücut kitle indeksindeki artışın sigaranın bırakılmasının faydalarını azaltmadığı ortaya koymuş oldu. Sosyo ekonomik düzey, yaşadığı yer ya da yaş fark etmeden tüm katılımcılarda benzer sonuçlar elde edilmiş."

Yapılan araştırmada sigarayı bırakmayanlar, sigarayı bırakıp kilo alanlar, sigarayı bırakıp kilosunu koruyanlar ve sigarayı bırakıp kilo verenler olarak dört grubun ele alındığını kaydeden Prof. Dr. Değertekin, "Araştırma çok net olarak şunu gösterdi ki, sigarayı bırakıp kilo alanlar, sigara içmeye devam edip kilo almayanlara göre kalp-damar hastalıklarından çok daha fazla korunuyorlar" dedi.

"Kalp krizi geçirme riski yüzde 45 azaldı"

Sigarayı bırakıp kilo alanların, sigara içenlere göre, kalp krizi geçirme riskinin yüzde 60 azaldığını ifade eden Prof. Dr. Değertekin, "İnme ve felç geçirme riskinin yüzde 25 azaldığı görülmüş. Sigarayı bırakıp kilosunu koruyanlarda da anlamlı bir risk azalması tespit edilmiş. Kalp krizi geçirme riski yüzde 45 azaldığı, inme ve felç geçirme riskinin yüzde 25 azaldığı görülmüş" şeklinde konuştu.

"Sigarayı bırakınca alınan kiloyu vermek mümkün"

Günde bir paketin üstünde sigara içenlerin, bu alışkanlıklarından kurtulduktan sonraki ilk altı ayda 8-10 kilo alabildiğini söyleyen Prof. Dr. Değertekin, "Ancak yeme içme alışkanlıklarının olumlu yönde değiştirilmesiyle birinci yılın sonunda bu alınan kilonun yarısını verebiliyorlar. Daha önce, sigarayı bırakıp kilo alanlar, kalp damar hastalıkları açısından yine de risk altında oluyor. Bu araştırmayla birlikte, hekim olarak, hastalara sigarayı bıraktırma konusunda daha motive olduk. Hastalara cesurca sigarayı bırakın diyoruz" diye konuştu.