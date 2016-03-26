Sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyeler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, birçok insanın bırakmak istediği sigara konusunda tavsiyelerde bulundu. Hürkal, “Canınız sigara istediğinde yakmadan önce bir bardak süt ya da küçük bir fincan meyve suyu için. Ağız içi PH ne kadar asidik olursa nikotin isteği ve emilimi o kadar yavaş olur” dedi.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Mevlüt Kazan’a konuşan Hürkal’ın tavsiyeleri şöyle: