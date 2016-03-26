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Sağlık

Sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyeler

"Her sigaranın sadece yarısını için, ilk sigarayı yakmayı bir saat geciktirin"

26 Mart 2016 21:29

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, birçok insanın bırakmak istediği sigara konusunda tavsiyelerde bulundu. Hürkal, “Canınız sigara istediğinde yakmadan önce bir bardak süt ya da küçük bir fincan meyve suyu için. Ağız içi PH ne kadar asidik olursa nikotin isteği ve emilimi o kadar yavaş olur” dedi.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Mevlüt Kazan’a konuşan Hürkal’ın tavsiyeleri şöyle:

  • Hedeflediğiniz bırakma gününden 2 hafta önce, katran ve nikotin içeriği düşük bir markaya geçin. Bu, sigara içme davranışınızı değiştirmenize yardımcı olacaktır.
     
  • Her bir sigaranın sadece yarısını için.

     
  • Her gün ilk sigaranızı yakmayı bir saat geciktirin.

     
  • Günün yalnızca tek ya da çift saatlerinde içme kararı alın.

     
  • Yeme alışkanlığınızı, sigarayı azaltmanıza yardımcı olacak şekilde değiştirin. Örneğin süt için. (çoğu kimse sütün sigarayla gitmediğini düşünür)

     
  • ‘Kafanızı toplamak’ istediğinizde sigara yerine bir bardak meyve suyu için.

     
  • Kültablalarınızı boşaltmayın. Bu her gün kaç sigara içtiğinizi size hatırlatacak, izmaritlerin görüntü ve kokular hoş olmayacaktır.

     
  • İçtiğiniz her bir sigaranın farkına varın. Ters elinizi kullanarak, sigarayı farklı bir cebinize ya da her zaman koyduğunuzdan başka yerlere koyarak otomatik olarak sigaraya uzanma davranışınızı kırın.”

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