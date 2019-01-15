Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz ilaç





Sigarayı bırakmak isteyen bağımlılar, sayıları 300 bini geçmemek şartıyla, \'Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI\' ve \'Vareniklin\' içerikli ilaçlardan ücretsiz faydalanacak.

\'4736 Sayılı Kanun\'un 1\'inci maddesinin 1\'inci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Karara göre, sigarayı bırakma tedavisi gören hastalar, sayıları 300 bini geçmemek kaydıyla herhangi bir sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı’nca temin edilerek 1, 2 ve 3\'üncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz yararlanacak.



Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)