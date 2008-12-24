Sigarayı bırakmak için ‘ön hazırlık’ gerekli

Pfizer adına Double Helix tarafından “Daha önce yeni yılda sigarayı bırakma girişiminde başarısız olan kişilerin tutumlarını araştırmak ve sigarayı bırakma konusunda başarılı olma şansını artırmak için hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu değerlendirmek” amacıyla Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’de bir araştırma yapıldı.Yapılan açıklamada, 8 hafta süren araştırmada her ülkeden 200 kişi olmak üzere toplam 1000 yetişkin sigara kullanıcısıyla görüşüldüğü ifade edildi.Araştırmanın, yeni yılda sigarayı bırakma girişiminde bulunanlardan yüzde 40’ının “sigarayı bırakmaya yeterince hazırlıklı olmadığı için bu girişiminde başarısız olduğunu” ortaya çıkardığı kaydedilen açıklamada, bu gerçekten yola çıkan uzmanların “1 Ocak günü sonsuza dek mutlu yıllar” diyebilmek için sigarayı bırakma konusunun doktorla konuşulması gerektiğinin altını çizdikleri vurgulandı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:“Sigara kullananların çoğu yeni yılda sigarayı bırakmayı planlıyor. Fakat 10 kişiden 4’ü bu kararı son dakikada alıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 45’i şiddetli sigara arzusunu, yüzde 45’i sigara kullanmaya teşvik eden çok sayıda faktörü, yüzde 46’sı ise stresin sigarayı bırakmadaki başarısızlıkta etkili olduğunu düşünüyor. Yeni yılda sigarayı bırakmayı deneyip başaramayanların yüzde 80’i, sigarayı bırakmaya karar vermeden önce bir doktordan yardım almadığını kabul ediyor. Sigara bırakma sürecinde doktor desteğinin, insanların sigarayı bırakma konusunda başarılı olma şansını artırdığı artık herkes tarafından çok iyi biliniyor.”Sigara kullanan kişilerin dörtte üçünün sağlıklarıyla ilgili endişelerinin sigarayı bırakmaya teşvik eden başlıca unsur olduğu kaydedilen açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü, Avrupalılar’ın yaklaşık yüzde 30’unun hala sigara kullandığını tahmin ediyor. Avrupa Komisyonu’na göre, bu durum her yıl 130 milyar Euro’ya kadar bir sağlık masrafı yüküne neden oluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 65’nin sigarayı bırakmayı birden fazla kez denemiş olması, sigarayı bırakmanın kolay olmadığını gösteriyor. Bu durum, nikotin bağımlılığının tıbbi müdahale gerektiren bir durum olduğunu teyit ediyor” denildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, sigarayı bırakmanın, hazırlık, kararlılık ve genellikle bir sağlık uzmanının desteğini gerektirdiğini belirtti.Yeni yılın, sigarayı bırakmak için ideal bir fırsat olduğunu, öte yandan sigara kullananların sigarayı bırakma girişimlerinin başarılı olması için yeterli düzeyde hazırlıklı olmalarının çok önemli olduğuna dikkati çeken Çuhadaroğlu, sigara kullanma isteğinin çoğu zaman sigarayı bırakma girişimini engelleyebileceğini, dolayısıyla sigarayı bırakmaya karar verirken başarı şansını arttırmak için mutlaka doktorla görüşülmesi gerektiğini ifade etti.