Sigarayı bırakmak, boşanmak kadar stresli

Türklerin yüzde 73’ü için en stresli olay boşanmak. Bunu yüzde 67 ile sigarayı bırakmak izliyor. 9 ülkede 9 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de her 10 sigara bağımlısının 9’u hayatında en az bir kere bırakmayı denemiş.

Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre, araştırmanın detayları şöyle:

İngiltere, Danimarka, İspanya, İsrail, Avusturya, Hollanda, Türkiye, Belçika ve İsviçre’de 18 yaşını aşan yetişkinlerle yapılan araştırmaya her ülkeden biner kişi katıldı. Türklerin yüzde 73’ü için en stresli olay boşanmak. Bunu yüzde 67 ile sigarayı bırakmak izliyor. Türkiye’de her 10 sigara bağımlısının dokuzu (yüzde 89) hayatında en az bir kere ve ortalamada 4 kezden fazla sigarayı bırakmayı denemiş.

Bir ilaç firmasının yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, diğer ülkelerin çoğunda sigarayı bırakmak, sigara içen katılımcıların hayatlarındaki ikinci en stresli olay olarak öne çıkıyor. Avusturya’da boşanmak yüzde 51, sigarayı bırakmak yüzde 35, Belçika’da boşanmak yüzde 54, sigarayı bırakmak yüzde 47, Danimarka’da boşanmak yüzde 51, sigarayı bırakmak yüzde 33, Hollanda’da boşanmak yüzde 51, sigarayı bırakmak yüzde 33 oranında stresli olay.

İngiltere'de 3'üncü sırada

İspanya ve İngiltere’de durum biraz daha farklı. İngiltere’de sigarayı bırakmak, boşanmak (yüzde 60) ve ev almaktan (yüzde 51) sonra en stresli olaylar arasında üçüncü sırada sayılıyor. İspanya’da ise boşanmak (yüzde 42), yeni bir işe başvurmaktan (yüzde 41) sonra sigarayı bırakmak yine üçüncü sırada.

Türkiye’de 17 milyon kişi sigara içiyor

Türkiye’de 17 milyon kişinin sigara içtiği, buna bağlı yılda 70-100 bin ölümün olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki katılımcılar arasındaki sigara bağımlılarının yaklaşık 4’te 3’ü, sigarayı bırakmak isteme nedenlerinin kendi sağlıklarını korumak olduğunu belirtiyor ve bu oran bütün katılımcı ülkelerde benzer seviyelerde.

Türkiye’deki katılımcılar arasındaki sigara bağımlılarının yarısı sigara bırakmanın tıbbi destek gerektiren bir konu olduğunu düşünüyor. Ancak şu anda sigarayı bırakmış olan eski bağımlıların yalnızca yüzde 8’i doktor desteği almış. Diğer yarısı ise sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak, etkinliği kanıtlanmış herhangi bir tedavinin olduğunu bilmiyor.

Doç. Dr. Elbek: Tütün alışkanlık değil, bağımlılık

Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Osman Elbek, “Tütün kullanımı ister sigara, ister nargile ya da başka biçimde olsun bir bağımlılıktır. Kullanım diş fırçalama gibi bir alışkanlık olmadığı için bırakma sürecinde kimi sorunlarla karşılaşılabilir. Çünkü tütün ürünü kullanmak kişinin iradesine bağlı bir durum değil. Öte yandan bırakma sürecinde karşılaşılan sorunlar aşılmaz durumlar değil. Daha önemlisi herkesin sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlara ihtiyacı da yoktur. Toplumda sigara bırakmak isteyenlerin yaklaşık yarısı herhangi bir ilaç kullanmadan da tütün kullanımını terk edebilir. Ancak kalan diğer yarısı için ilaç tedavisine gereksinim var. Bununla birlikte yapılan araştırmalar bir doktor gözetiminde olmadığı sürece sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların içilmesinin beklenen yararları sağlamadığını gösterdi. Ayrıca unutulmamalıdır ki kararlılık, sigara bırakma sürecinin en önemli bileşeni” açıklamasında bulundu.