Sigarayı bırakanlarda obezite tehlikesi

Sigarayı bırakanları önemli bir tehlike bekliyor: Obezlik. Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği üyesi Dr. Özgür Göknel, sigarayı bırakanların kilo almalarının önüne geçilmesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Sigarayı bırakma kampanyasında obeziteye karşı önlem alınmazsa daha büyük bir ekonomik yük ortaya çıkabilir" dedi.



Göknel, yaptığı açıklamada, Amerika ve Çin'de yapılan araştırmaların, sigara kullanımı azaldıkça yeterli önlem alınmadığı takdirde obezitenin gittikçe arttığını ortaya koyduğunu belirtti.



Bunun sonucunda da ekonomide beklenen sağlık giderinin azalmasının sağlanamadığını ifade eden Göknel, "Çünkü obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların ekonomiye getirdiği yükün, sigaranın getirdiklerinden çok daha ağır olmaya başlayacağı görüldü. Bunun için Türkiye'de sigarayı bırakma kampanyası ile birlikte obezite için de önlem alınmalı" dedi.



Göknel, "Sigara kullanımında azalma, kilo alımı ile birlikte obezite ve obeziteyle ilişkili hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Bu da sigara kullanımının azalmasıyla ortaya çıkması beklenen sağlık ekonomisindeki yükün hafiflemesinin önüne geçebilir. Bu sebeple sigarayı bırakanların kilo almalarının önüne geçilmeli ve toplum kilo alımına karşı daimi olarak uyarılmalıdır" diye konuştu.



Sigarayı bırakma kampanyası öyle değil böyle yapılır!



Göknel, yol açtığı sağlık problemleri nedeniyle "şişmanlık" ve "obezitenin" çağın en önemli hastalığı olarak adlandırılmasına yol açtığını belirtti.



ABD'de son 25 yıl içinde obezitenin yüzde 100 arttığını, sigaranın yol açtığı hastalıkların maliyetinin, obezitenin yol açtığı hastalıkların maliyetinin gerisinde kaldığını anlatan Göknel, "Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sigara kullanımının azaltılması obezitenin artmasına yol açmakta, bu da obezite ve obezite kaynaklı hastalıklara yüksek harcama yapılması sonucunu doğurmaktadır" dedi.



Göknel, ABD'de 1964 yılında sigaranın yol açtığı zararların tanımlanmasından sonra sigaranın bıraktırılması amaçlı vergi artışlarının, sigara kullanımının azalmasını sağlayabildiğini dile getirdi.



Sigara kullanımı ile obezitenin ters ilişkide olduğunun saptandığını belirten Göknel, şunları kaydetti:



"Amerikan toplumu, kilo verme programlarına yılda yaklaşık 30 milyar dolar harcamaktadır. Bu veriler obezitenin ekonomik yönünün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Günümüzde pek çok ekonomist, obeziteye yol açan faktörleri çok yakından takip etmekte ve araştırmaktadır."



Göknel, sigara kullanımının azalması ile kilo artışındaki paralelliğin dünyanın en büyük sigara üreticisi ve tüketicisi Çin'de de geçerli olduğunu belirtti.



Türkiye gibi Çin'de de tütün karşıtı kampanyaların büyük bir hızla devam ettiğini kaydeden Göknel, bununla birlikte Çin'de yetişkinlerde obezite ve aşırı kilo alımının gün geçtikçe arttığını kaydetti.



Göknel, Çin'de, hem obezitenin, hem de saç dökülmesi gibi kozmetik sorunların ortaya çıkışında, sigara kullanım alışkanlıklarının çok önemli yer tuttuğunu anlattı.



Sigara ve kilo konusunda bilinçlendirme yapılmalı



Tütün karşıtı kampanyaların toplumsal sağlığın korunmasında çok önemli olduğunu vurgulayan Göknel, şunları söyledi: "Bununla birlikte sigara kullanımının azalmasıyla ortaya çıkacak obezite riski ve obezite ya da kilo alımı ile artan hastalık risklerinin maliyeti, sigaranın yol açtığı hastalık maliyetlerine ulaşabilir hatta geçebilir. Bu sebeple sigarayı bırakma sürecinde toplumun kilo alımına karşı bilinçlendirilmesi, yan etkisi olmayan, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış doğal zayıflama ilaçlarının kullanımı, kilo alımının önüne geçerek obezite kaynaklı hastalık maliyetlerini düşürecektir."



