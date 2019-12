Sigarayı bırakanlara, 5 yıldızlı tatil ödülü

Anne babasını bilgilendirerek sigarayı bırakmasını sağlayan 25 öğrenci, ailesiyle birlikte 5 yıldızlı otelde tatil yapacak.



Konya'da sigara alışkanlığı ile mücadele etmek için kurulan "Bir Hayalim Var" Derneği, her ilköğretim okulundan 25 öğrenciyi sigaranın zararlarıyla ilgili bilgilendirerek, bu bilgileri ailelerine aktarmasını sağlayacak.



Konya'da yaklaşık bir ay önce kurulan Bir Hayalim Var Derneği'nin Başkanı Kadir Dikici, yaptığı açıklamada, derneklerini, daha sağlıklı nesillerin yetişmesi adına sigara alışkanlığıyla mücadele için kurduklarını söyledi.



Dikici, ilk olarak sigara alışkanlığının azaltılması için "Sigarasız Ailem" adını verdikleri bir proje hazırladıklarını belirterek, "Çocuklar, sigara içen babası, annesi, ağabeyi ablası ve yakın akrabalarını ikna edecek. Hayallerindeki sigarasız aileyi kendileri oluşturacak" dedi.



Proje çerçevesinde her ilköğretim okulundan 25 öğrenciye sigaranın zararları konusunda bilgiler verip, onları bilinçlendireceklerini bildiren Dikici, şunları kaydetti:



"Daha sonra da bu bilgileri okullarındaki diğer çocuklara ve anne-babalarına aktarmalarını isteyeceğiz. Yani eğitim alan çocuklar, annesine, babasına anlatacak, onları sigaranın zararları konusunda uyarıp, bu kötü alışkanlıktan kurtaracak. Böylece daha sağlıklı ve sigarasız aileler olacak. Tabi bu yıllara yayılan bir mücadele olacak."



Öğrencilere sigaranın zararlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşür, kitap ve CD'ler de vereceklerini ifade eden Dikici, gerek olduğu durumda da öğrencilerin sigara içip de bırakmak isteyen anne-babalarına psikolojik destek vereceklerini belirtti.



Sigarasız ailelere 5 yıldızlı tatil ödülü



Bir Hayalim Var Derneği Başkanı Dikici, projeyle sigara alışkanlığını bırakan bazı aileleri 5 yıldızlı otellerde tatile göndereceklerini söyleyerek, şöyle devam etti:



“Bunun için sponsorlar bulacağız. Daha sonra sigarasız aileler arasında çekilişler yapıp, her yıl 20 aileyi 1 haftalığına 5 yıldızlı otellerde ağırlayacağız. Bu proje ile sigarayı bırakan aileler tüm Türkiye'ye model olacak. Sigara içmeyen aile sigara içen aileye bir örnek olacak. Sigarasız aileler, birçok ailenin sigarasızlaşmasını sağlayacak. Zaman içinde projemizi daha da genişleterek üniversite öğrencilerini de bu projeye dahil etmek istiyoruz."



Dikici, hedeflerinin, yılda en az 3 bin aileyi "Sigarasız aile" haline getirmek, 3 bin aileyi sigaradan kurtarmak olduğunu bildirdi.