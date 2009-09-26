Sigarayı azaltmasını isteyen babasını öldürdü

BALIKESİR´in Burhaniye İlçesi´nde, 29 yaşındaki Adil Ö., kendisini sigarayı azaltmasını için uyaran 55 yaşındaki babası İsmail Metin Ö.´yü bıçaklayarak öldürdü. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen A.Ö., gözaltına alındı.

Adil Ö., Öğretmenler Mahallesi, 1138 Sokak´taki evlerinde, bugün saat 11.00 sıralarında ailesiyle kahvaltı yaparken, sigara yaktı. İddiaya göre, oğlunun sigarasından rahatsız olan İsmail Metin Ö., azaltmasını istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tarışmanın uzaması üzerine sinirlerine hakim olamayan Adil Ö., masadaki ekmek bıçağını alarak, babasına gelişi güzel sapladı. Kalbine, boğazına ve karnına aldığı dört bıçak darbesiyle eşi Ümraniye Ö. ve diğer iki çocuğunun gözleri önünde yere yığılan İsmail Metin Ö., yaşamını kaybetti. İsmail Metin Ö.´nün cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi Morgu´na kaldırıldı.

Polis, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve tedavi gördüğü Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nden geçen Ramazan Bayramı öncesinde taburcu edildiği öğrenilen Adil Ö.´yü gözaltına aldı. İki ay önce de babasına saldırdığı öğrenilen Adil Ö´nün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.