Sigarayı ara vermeden bir kerede bırakın!

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Kesin sonuç 1yılın dolması gerekiyor





İlk adım çok önemli





ntvmsnbc'nin haberine göre; İstanbul Medipol Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter, sigarayı bırakmanın bir kişilik sorunu, güçlü ya da güçsüz irade sorunu olmadığını, sadece nikotin bağımlılığıyla mücadele sorunu olduğunu söyledi.Sigaranın (nikotin) fiziksel ve psikolojik bağımlılık yaptığını belirten Kunter, “Nikotine bağlı fiziksel bağımlılık diğer bağımlılık yapan maddelerde olduğu gibidir. Belli bir süre sigara içilmediğinde sinirlilik, sıkıntı duygusu ve dikkatini toplamada güçlük gibi belirtiler ortaya çıkar ve ızdırap vericidir. Alkol ve birçok uyuşturucu maddeden farklı olarak bu belirtiler acı verici olmakla beraber yaklaşık bir hafta kadar bir sürede giderek azalır ve kaybolur. Psikolojik bağımlılık ise ızdırap vermekten çok bir duygu ya da tada karşı duyulan kuvvetli özlem şeklindedir ve çok daha uzun süre devam etmektedir” dedi.Sigarayı bırakan kişilerin çayın/kahvenin yanında veya yemekten sonra sigara içtiklerinde yaşadıkları keyif ya da tatmin duygusunu aradığını hatırlatan Kunter, şöyle devam etti: “Bu arayış ve özlem aylarca hatta bazen yıllarca ama giderek azalan şekilde sürebilir. Psikolojik bağımlılık, fiziksel bağımlılıktaki kadar acı vermeyen ama çok daha zorlayıcı ve uzun bir süreçtir. Psikolojik bağımlılık olarak isimlendirilen dönem en az 6 ay ama genellikle 1 yıl sürmektedir. Psikolojik bağımlılığa yenilip tekrar başlayanlar kendilerine olan güvenlerini kaybederek sigarayı bırakmanın imkânsız olduğuna karar vermekte üstelik bu inançlarını diğer tiryakilere yaymaktadırlar. Bu şekilde başarısız olmamak için bağımlılar, 1 yıl dolmadan kendilerini sigarayı bırakmış saymamalı, sadece ara verdiklerini ve bırakma sürecinin devam ettiğini bilmelidirler.”Kunter, “Sigarayı bırakmanın en kesin sonuç veren yolu yukarıdaki gerçeklerin farkında olarak ve çekilecek zorluğun her gün azalarak yok olacağını bilerek bir kerede ve asla tekrar içmemek kararıyla bırakmaktır. Ancak bu şekilde bırakamayanların öncelikle bir göğüs hastalıkları uzmanından yardım alarak kendileri için en uygun olan bırakma yöntemini araştırmaları ve bu yöntemi kararlılıkla uygulamaları gerekir” diye konuştu.Prof. Dr. Erdoğan Kunter, sigarayı bırakmak amacıyla önerilen çeşitli yöntemlerin başarı oranlarının istatistiksel olarak tartışıldığını belirterek, “Aslında sigara bırakma yöntemlerinden hangisinin başarılı olduğu değil, bu yöntemlerden herhangi birini uygulamaya başlayıp kararlı şekilde sürdüren kişinin başarısı söz konusudur” dedi.Başarıya giden yoldaki en önemli adımın “ilk adım” olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdoğan Kunter, genel olarak sigara tiryakilerine sigarayı bırakacakları özel bir günü önceden belirlemelerini ve o gün geldiğinde de asla geri adım atmamalarını öneridi. Bu adımı atmanın çoğu zaman zor hatta korkutucu gelebildiğini belirten Prof. Kunter, kişilerin kendilerine eşlik edecek bir arkadaş ya da destekçi arayışına girdiğini belirterek, "Bu destek aileden, arkadaş çevresinden, sağlık personelinden olabileceği gibi kendisiyle aynı amaca yürüyen hiç tanımadığı bireylerden de gelebilmektedir" şeklinde konuştu.Sigara bıraktırma kampanyaları ve dünya sigarayı bırakma günü gibi aktivitelerin nikotin bağımlılığından kurtulmak isteyenleri cesaretlendirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Erdoğan Kunter şunları kaydetti: "Bu tür çalışmalar birlikte hareket edip birbirlerine destek olabilecekleri sosyal grupların oluşmasına ve çok zor görünen o ilk adımın atılmasına vesile olmaktadır. İlk adım sigaranın bırakıldığı ilk andır ve tüm nikotin bağımlılarının bu anı yaşaması için mücadele edilmelidir. Ana hedef o muhteşem andan sonra bir daha asla eline sigara almamak olmalıdır."