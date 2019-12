Sigaraya son!

Türkiye'de sigara içme oranını yüzde 20'lere düşürmeyi hedefleyen sigara yasağı, yürürlüğe girdi. Yasak kapsamında, tütün ürünlerinin tüketiminin yasaklandığı yerlerde ve tütün ürünlerinin satışının yapıldığı yerlerde 'Sigara İçilmez' ibaresinin bulunduğu uyarı levhaları asılacak. Levhalarda; "Burada tütün ürünleri tüketilmesi yasaktır. Tüketenlere ve tüketilmesine göz yuman sorumlulara 4207 sayılı kanun uyarınca idari para cezası uygulanır." ve "Şikayet için:" ifadeleri yer alacak.



Levhalar, yasağın geçerli olduğu yerlerde personel grişi dahil tüm girişlerde; binaların her katındaki merdiven boşlukları ile asansör giriş ve çıkışları gibi ikincil girişlerde; alışveriş, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı binaların kapalı alanlarında yer alan her kattaki koridorlarda; gar, otogar, havalimanı ve limanlar, alışveriş merkezleri veya otelcilik hizmeti verilen işletmeler gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerin kapalı alanlarında yer alan yiyecek-içecek ve diğer hizmetlerin sunulduğu alanlar ile bekleme salonları veya lobi gibi yerlerde; okul öncesi eğitim kurumlarının, dershanelerin, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının, açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerlerin ve bunların seyir yerlerinin, bahçelerini de kapsayacak şekilde ana giriş kapılarında ve açık alanlarında; taksi hizmeti verenler dahil toplu taşıma araçlarında; demiryolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığında kullanılan araçların yolculara tahsis edilmiş her bir bölümünde, kişilerin görüp okuyabileceği büyüklerde asılacak.