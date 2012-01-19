-Sigaraya karşı yeni eylem planı ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara ile mücadelede çok iyi bir noktaya geldiklerini belirterek, ''Başlangıçtaki eylem planımızın aşağı yukarı sonuna geldik. Yeni bir eylem planı hazırlıyoruz'' dedi. Akdağ, Rixos Otel'de 4207 Sayılı ''Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun''un kabul edilmesinin 4. yılı dolayısıyla düzenlenen tütün toplantısı ve sigarayla mücadelede emeği geçenlere ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu mücadelede çok iyi bir noktaya gelinmesine karşın yapılacakların daha bitmediğini vurguladı. Bu mücadelede çok iyi bir noktaya gelinmesine karşın yapılacakların daha bitmediğini vurgulayan Akdağ, yürütülen stratejiler açısından Türkiye'nin dünyanın en başarılı ülkeler arasına girdiğini söyledi. Akdağ, ''Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında 4. sıraya oturduk'' dedi. Akdağ, son iki yıldır sigaranın zararlarını vurgulamak için paketlerin üzerinde resimli uyarılar olduğunu anımsatarak, ''Bu resimli uyarıların biraz daha büyütülmüş biçimde paketlerin üzerinde olması için yeni bir yasa tasarısı hazırlıyoruz. Ayrıca, herhangi bir sigara markasının, sigara dışında başka bir üründe de kullanılmasını önlemek için bu yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz'' dedi. -''Sigaradan kim para kazanıyorsa, daha fazla sigara tüketilmesini ister''- Türkiye'de daha fazla sigara içilmesine taraftar olan lobilerin de faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Akdağ, ''Sigarayı kim satıyorsa, kim para kazanıyorsa, onlar daha fazla sigara tüketilmesini isterler. Ancak, bu lobilerin en ufak bir gücü Türkiye'de kendisini gösteremedi'' dedi. Millet olarak bu mücadelede el ele verdiklerini belirten Akdağ, şunları kaydetti: ''Temelinde kimyasal anlamda bir zehir olan sigaraya karşı verilen mücadeleyi, hep birlikte önemli bir seviyeye getirmiş olduk. Elbette DSÖ'nün, Yeşilay'ın, Tütün Alkol Piyasası Kurumu'nun, TBMM'nin, Cumhurbaşkanımızın katkıları işimizi kolaylaştırdı. Şimdi başlangıçtaki 5 yıllık eylem planımızın aşağı yukarı sonuna geldik. Yeni bir eylem planımızı hazırlıyor. Bu mücadelede çok önemli bir noktaya geldik ama henüz işimiz bitmiş değil. Yürütülen stratejiler açısından dünyanın en başarılı ülkeleri arasına girdik. DSÖ'nün raporlarında 4. sıraya oturduk. Yaptığımız çalışmalarda 2008 yılında yüzde 31'lerde olan sigara kullanımı 2010 yılında yüzde 27'lere düştü. Tabiki bunu yeterli görmüyoruz. Bu, hızlı bir düşüştür ama bu düşüşün mutlaka devam etmesi gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin sigaraya başlamaması için çok ciddi bir çaba vermeye devam edeceğiz.'' -Bakan Akdağ'dan adliye binalarında sigara içilmemesi çağrısı- Akdağ, ''bakanlıkların merkez hizmet binalarında, valiliklerin kendi binalarının içindeki bazı odalarda, yönetici pozisyonunda bulunan kişiler açısından belediyelerimizdeki bazı odalarda en çok ihlal olduğunu bildiğimiz adliye binalarında sigara içilmesi konusunda müsamaha gösterenleri'' duyarlı olmaya çağırdı. Bu açıdan ülkenin Sağlık Bakanı olarak da bir kez daha uyardığını ifade eden Akdağ, ''Hiç kimsenin iradesi, milletin, halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu kararı, TBMM verdi, o zaman hepimiz bu karar uymak durumundayız. Geçmişe döndüğümüzde en büyük hassasiyeti TBMM başkanlının gösterdiğini hatırlıyorum. O günkü başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum, şimdi oturdu artık. Dokunulmazlığı olan milletvekillerine dahi kapalı mekanlarda sigara içtirmemek hususunda o gün TBMM Başkanı çok büyük bir irade gösterdi'' diye konuştu. Akdağ, tüm kurumları denetlemekte zorluk çekmediklerini dile getirerek, ''Ama özellikle adliye binalarındaki denetimlerde sıkıntı çekiliyor. Dolayısıyla, bu hususta bütün başsavcılarımızı hassas olmaya davet ediyorum'' dedi. -Sigara içilmeyen köylere ödül- Konuşmaların ardından, sigarayla mücadelede emeği geçenlere Bakan Akdağ tarafından teşekkür plaketi verildi. Ödül alanlar arasında özellikle ''sigara içilmeyen köyler'' dikkati çekti. Bunlardan birisi Şanlıurfa'nın merkeze bağlı 550 nüfuslu Akçamescit köyü. Burada tam 15 yıldır sigara içilmiyor. Köyün girişinde de ''Bu köyde sigara içilmemektedir'' tabelası asılı bulunuyor ve bakkalda tütün mamulleri satılmıyor. Köyün kızlarına talip olan damat adaylarında sigara kullanmama şartı aranıyor. Misafirlerin bile konakladığında sigara içilmesine izin verilmiyor. Tarım işçisi seçiminde köylüler, sigara kullanmayanları tercih ediyor. Sigara içilmemesinden dolayı memnun olan kadınlar, 'sigaraya başlamaları durumunda eşlerini bırakacaklarını' ifade ediyorlar. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde de 2003'ten bu yana sigara içilmiyor ve sigara satışı yapılmıyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde de aynı şekilde 2009'dan bu yana sigara içilmiyor ve köyün girişinde ''Sigara içilmeyen Ortaöz köyüne hoş geldiniz' tabelası bulunuyor.