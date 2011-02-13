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Sağlık

Sigaraya karşı ücretsiz ilaç

Sigarayı bırakmak isteyen 250 bin kişiye ilaçları ücretsiz dağıtılacak.

13 Şubat 2011 02:00

T24 - Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 250 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sigara bırakmada kullanılan ilaçlardan ücretsiz yararlanabilecek.


Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.


Karara göre, Sağlık Bakanlığının yazısı üzerine, 28 Ocak 2002 tarihli 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara, ''Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar; sayıları 250 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak Nikotin Replasman Tedavisi ile Sağlık Bakanlığınca temin edilerek bu sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan yararlanmada, 4736 sayılı Kanun'un 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır'' maddesi eklendi. 


4736 sayılı Kanun'un 1. maddesinin birinci fıkrası, ''Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 4046 sayılı Kanun'a tabi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tabi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz'' hükmünü içeriyor.

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