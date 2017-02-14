T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Sigaraya hayır" afişi de referanduma takıldı

"Broşürler önceden basılmış, yanlış anlaşılmaya neden olmaması için dağıtımı durduruldu"

14 Şubat 2017 10:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği, Sağlık Bakanlığı'nın da yeni önlemler aldığı "sigarayla mücadele" referanduma takıldı. "Dumansız hava" kampanyasını desteklemek üzere bakanlığa bağlı Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bastırılan "Sigaraya Hayır" afiş ve broşürleri toplatıldı.

"Yanlış anlaşılabilir"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, kentin çeşitli bölgelerinde ev ve işyerlerine dağıtılmaya başlanan ve panolara asılan afiş ve broşürlerde, şu ifadeler yer alıyordu:

"Neyi kazanmak istediğinize karar verin… Çocuklarınızı zehirlemek ister misiniz? İktidarsız olmak ister misiniz? Tekerlekli sandalyede bir yaşam mı sürmek istersiniz? Kanser olmak ister misiniz? Kalp krizi geçirmek ister misiniz?. HAYIR diyorsanız, hayatınızı ve geleceğinizi kazandınız.”

Ancak broşürler, “Hayır” ifadesi nedeniyle, referandumla bağlantı kurulup yanlış anlaşılacağı düşüncesi üzerine toplatıldı. Broşürlerin basımı da durduruldu. AKP Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da, "Broşürler önceden basılmış, yanlış anlaşılmaya neden olmaması için dağıtımı durduruldu" diye konuştu.

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanSağlık Bakanlığısigarayla mücadeledumansız havaKonya Halk Sağlığı MüdürlüğüSigaraya Hayır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24