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Sağlık

Sigaraya başlama nedeni arkadaş mı?

Sigaraya Hayır Derneği’nin anketine göre her iki gençten biri sigaraya 18 yaşından önce başlıyor ve sigaraya başlama nedeni olarak genellikle "arkadaş çevresi" yanıtı

18 Ocak 2012 02:00


T24 - Sigaraya Hayır Derneği’nin anketine göre her iki gençten biri sigaraya 18 yaşından önce başlıyor ve sigaraya başlama nedeni olarak genellikle "arkadaş çevresi" yanıtı veriliyor.

NTV'nin haberine göre; gençlerin sigaraya olan eğilimlerini ve sigaraya başlama nedenlerini araştırmak için yapılan anketi A&G Araştırma Derneği Başkanı Adil Gür değerlendirdi.

Gür, “Sigaraya Hayır Derneğinin gençler üzerinde yaptırdığı ankete göre, her yüz gençten 9'u veya 10'u 14 yaşından daha önce sigaraya başladığın söylüyor. Her iki gençten biri de 18 yaştan önce sigaraya başlıyor” dedi.

Adil Gür, sigaraya başlama nedeni olarak genellikle "arkadaş çevresi" yanıtı aldıklarını söyledi.

“Sigaraya başlama nedenleriyle ilgili olarak, gençlerin yüzde 50’si arkadaş çevresinin etkisini gösteriyor, yüzde 18’i ise ‘sıkıntılarımdan’ diyor” ifadesini kullanan Gür, ankete katılan gençlerin sigara paketlerinin üzerindeki uyarıcı resimler ile ilgili düşüncelerini de paylaştı:


Zararlarını bilerek içiyorlar

“Her yüz gençten 24'ü resimlerden etkilendiğini söylüyor. Bazıları, ‘beni ürkütmüyor’ diyor. Bazıları da ‘çok ilginç daha da çok iştahımı artırıyor’ cevabını veriyor.”

Araştırmaya göre çoğu genç, zararlarını hissetmesine rağmen sigarayı bırakmıyor.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de destek verdiği araştırma 25 yaşın altında 1055 genç ile yapıldı.


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