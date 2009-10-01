Sigaraya 69 milyar TL dava!

Kanada'nın en büyük ve en kalabalık eyaleti Ontario’nun Başsavcısı Chris Bentley, ülkedeki sigara üreticisi firmalara 50 milyar Kanada doları (69 milyar TL) tutarında dava açtı.



Bentley, sigaranın neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle, devlet olarak her yıl milyarlarca dolar harcandığını, sigara içmeyenlerin ödediği vergilerin de bu harcamalara gittiğini belirtti. Bentley, Ontario sakinlerinin ödediği ve sigara kaynaklı sorunlara harcanan vergilerin kurtarılmasını amaçladıklarını ve 1955 yılından başlayarak bir hesaplama yaptıklarını da ekledi.



