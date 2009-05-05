Sigarasız restoran müşteriyi de çalışanı da koruyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, restoranlarda sigara içilen ve içilmeyen yerlerin ayrılmasının, dumandan etkilenmeyi ortadan kaldırmadığını belirterek, 19 Temmuz'dan itibaren bar ve restoran gibi yerlerde de sigara yasağının başlamasıyla sadece müşterilerin değil buradaki personelin de pasif içicilikten kurtulacağını söyledi.



Bilir, yaptığı açıklamada, sigara kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin 50 yılı aşkın bir süreden beri bilindiğini, tütün kullanımının zararlarından korunmak için de uzun zamandır çaba sarf edildiğini kaydetti.



Bu çabaların temel dayanağının, sigara içmeyenlerin dumandan pasif olarak etkilenmesinin önüne geçmek olduğunu ifade eden Bilir, bu amaçla toplu yerlerde sigara kullanımının kısıtlandığına işaret etti.



Türkiye'de 1996'da yürürlüğe giren 4207 sayılı kanunla eğitim ve sağlık kurumları ile spor ve kültürel etkinliklerinin yapıldığı mekânlarda sigara kullanımının kısıtlandığını, fakat bu yasanın restoranlarda sigara kullanımına kısıtlama getirmediğini hatırlatan Bilir, şunları söyledi:



"Oysa restoranlarda çocukları da yanlarındayken yemek yemek isteyen aileler, yoğun sigara dumanına maruz kalıyor. Sigara içmeyen çocuklu müşteriler, restoranlardan diledikleri gibi yararlanamamaktan şikâyet ediyor. Buna çözüm bulmak olmak üzere geçtiğimiz yıl kabul edilen yeni yasayla restoranlarda da sigara içilmesi yasaklandı. Bu yasak, 19 Temmuz 2009'da yürürlüğe girecek. Bu kısıtlama çok çağdaş bir uygulamadır. Türkiye bu yasağın yürürlüğe girmesiyle bütün restoranları sigara dumanından arındırılan 11. ülke olacak."



Dünyada bunu 2004'den beri uygulayan ilk ülkenin İrlanda olduğunu, İngiltere, Norveç, Uruguay, Yeni Zelanda gibi ülkelerin de arkadan geldiğini kaydeden Bilir, ABD'nin 25 eyaletinde de restoranların tümünde sigaranın yasaklandığını hatırlattı.



Türkiye'de 20 milyon tiryakiye karşılık 50 milyon sigara içmeyen kişi bulunduğunu belirten Bilir, "Bu 50 milyon yurttaşın da sigara dumanından etkilenmeden restoranlara rahatça gidebilme hakları olmalıdır. Çünkü restoranlarda sigara içilen ve içilmeyen yerlerin ayrılması dumandan etkilenmeyi ortadan kaldırmıyor" dedi.



Restoranların sigarasız olmasının, toplumda büyük oranda kabul gördüğünü ifade eden Bilir, Ankara'da yapılan bir çalışmaya göre, tüm müşterilerin 4'te 3'ünün (yüzde 74), sigara içmeyen müşterilerin de neredeyse tamamının (yüzde 94) restoranlarda sigara içilmesinin yasaklanmasını "hak kısıtlaması" olarak görmediğini belirtti.



(AA)

