Sigara,osteoporoz riskin artırıyor

T24- Hisar İntercontinantel Hospital fizik tedavi uzmanı Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu, ''Sigara içimi osteoporoz riskini iki kat artırır. Yetişkinlik döneminde günde bir paket sigara içen kadınların menopoz döneminde kemik mineral yoğunlukları, sigara içmeyenlere göre yüzde 5-10 daha düşüktür'' dedi.





Cumhuriyet gazetesindeyer alan habere göre, Hisar İntercontinantel Hospital fizik tedavi uzmanı Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, osteoporozun, yani kemik erimesinin 50 yaş üstü kadınların yarıdan fazlasının, 70 yaş üstü erkeklerin ise yarısına yakın bir bölümünün aktif yaşamını olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.





Osteoporozun, yıllar boyu tanı konmadan vücutta bir kırık oluşuncaya kadar sessizce geliştiğini ve kemik kaybının yüzde 30-40 olana kadar hastalığın sessizce seyrettiğini ifade eden Müslümanoğlu, özellikle kadınlarda daha çok görülen osteoporozu tetikleyen bazı risk faktörlerinin olduğuna dikkat çekti.





Müslümanoğlu, özellikle sigaranın osteoporoz görülme riskini artırdığını belirterek, ''Sigara içimi osteoporoz riskini iki kat artırır. Yetişkinlik döneminde günde bir paket sigara içen kadınların menopoz döneminde kemik mineral yoğunlukları, sigara içmeyenlere göre yüzde 5-10 daha düşüktür'' ifadesini kullandı.





Sigaranın yaşam boyu omurga kırığı oluşma riskini kadınlarda ve erkeklerde yüzde 13-32 oranında yükselttiğini vurgulayan Müslümanoğlu, kalça kırığı oluşma riskini ise yüzde 30-40 oranında artırdığını kaydetti.





Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu, sigaranın kan kortizol düzeyini artırarak, D vitamininin aktifleşmesini azalttığını, karaciğerde östrojen metabolizmasını etkilediğini, bu nedenle vücutta kemik yapımı için gerekli olan bazı besinlerin eksikliğine yol açtığını belirtti.





Sigaranın, vücutta kadmiyum, kurşun ve diğer toksik bileşiklerden oluşan zehirlerin açığa çıkmasına neden olduğunu, bu nedenle kalsiyum emilimi ve mineralizasyon sisteminin bozulduğunu kaydeden Müslümanoğlu, ''Sigaranın, besinlerle alınan kalsiyumun kemik koruyucu etkisini azalttığı gözlenmiştir. Kemik yapıcı hücreleri (osteoblastlar) iş yapamaz duruma getirip, kemik kan dolaşımını da azalttığı bilinmektedir'' dedi.





Lütfiye Müslümanoğlu, osteoporoz, yani kemik erimesi riskine karşı, sigara içilmemesi, alkol tüketimine dikkat edilmesi, aşırı hareketsizlik, aşırı zayıflık ve yetersiz beslenmeden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, kalsiyumdan zengin olan süt ve süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, genetiği ile oynanmamış soya fasulyesi, baklagiller, fındık, pekmez, tahin ve küçük balıklar gibi gıdaların kemik kütlesini artıracağından, bu besinlerin çocukluktan itibaren tüketilmesinin osteoporoz riskini azaltabileceğini kaydetti.

