Sigaranın zararı havalandırmayla önlenmez

Sigara yasağı bu yıl Temmuz ayında lokanta, kafeterya ve kahvehanelerde de başlıyor. Ancak bazı işletme sahiplerinin bir havalandırma cihazı koyarak mekânları sigara içilen ve içilmeyen bölüme ayırmak istemesi tartışmaları da beraberinde getiyor. Uzmanlar ‘Dünyanın en iyi havalandırma sistemi bile dumandaki kanser yapan maddeleri arındıramaz’ diyerek buna karşı çıkıyor.



Sigara hem içenlere hem de dumanına maruz kalanlara pek çok yönden zarar veriyor. Öyle ki uzmanlar gelecek yüzyılda dünyada yaklaşık bir milyar kişinin sigara kaynaklı hastalıklardan öleceğini tahmin ediyor. Türkiye’de ortalama 22-28 milyon kişi sigara içiyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren sigara yasağıyla birlikte ise kamu hizmet binaları ve koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültürel, spor ve eğlence yerlerinin kapalı alanlarında sigara içilmesine yasak getirildi. Bu yıl 19 Temmuz’da ise lokanta, kahvehane ve kafeterya gibi yerlerde sigara yasağı uygulanacak. Ancak sigara yasağının bu mekânlarda uygulamaya girecek olması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Özellikle lokanta, kahvehane ve kafeterya gibi iç ortamlarda işletmecilerin, araya havalandırma cihazı yerleştirerek mekânları sigara içilen ve içilmeyen bölümlere ayırmak istemesi tartışmaları da hararetlendiriyor.



Yasak tam uygulanmalı



Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Dönem Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı Star gazetesine yaptığı açıklamada, lokanta, kahvehane gibi yerlere sigara içilen bir bölüm yaparak havalandırma sistemi oluşturmanın anlamsız olduğuna dikkat çekiyor: ‘Dünyanın en iyi havalandırma sistemini bile getirseniz bu mümkün değil. Sigara dumanı bir gaz ve havalandırma sistemi sadece partikülleri filtre ediyor. Gazın içinde insanları kanser yapan maddeleri arındırmıyor. Dolayısıyla zararlı etkileri sigara içen de içmeyen de soluyor.’ Sigaranın yasaklanmasının sigara tüketimini yüzde 30 azalttığını da belirten Dağlı ‘Ayrıca sigara içmeyerek ekonomik krize de engel olunabilir. Türkiye’de sigaraya günde 50 milyon dolar nakit para veriliyor. Bunu yüzde 30 azaltırsak ekonomiye yedi milyar dolar girdi sağlanır’ diyor. Asıl hedeflerinin sigara tüketimini azaltmak olduğunu belirten Dağlı, sigaranın iç ortamlarda yasaklandığı ülkelerde kalp krizlerinin ilk altı ayda yüzde 60 azaldığını söylüyor.



Nargile 200 sigaraya eşit



Şu anda sigara yasağını 69 ülkenin uyguladığını da belirten Dağlı, sigara çeşitleriyle ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle anlatıyor: ‘Örneğin etkisi daha az olur diye insanlar light sigaraya yöneliyor. Bu, sigara endüstrisinin bir kandırmacası. Firmalar tescil almak için bu sigaraları içinde az nikotin var diye nikotin ölçme makinesinde test ediyor ve hakikaten nikotin ve katran oranı düşük çıkıyor. Oysa içinde diğer sigaralarla aynı nikotin ve katran var. Sadece ucundaki filtrenin deliklerini daha büyük ve çok. Dolayısıyla makine onu çekerken aradan hava aldığı için daha az nikotin ve katran ölçüyor. Ama insanlar o sigarayı içerken dilleriyle delikleri kapattıkları için diğerleri gibi nikotin ve katran alıyor. Puro veya nargile de güvenli değil. Mesela nargile 200 sigaraya karşılık geliyor. Dolayısıyla bunlara aldanmamak gerekiyor.’

