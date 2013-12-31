'Sigaranın beyinde oluşturduğu tahribatı görebilseydiniz bırakırdınız'

İngiltere'de yürütülen yeni bir sağlık kampanyasında tütün kullanımının akciğerlerin yanı sıra beyin gibi temel organlarda yol açtığı zararlar öne çıkarıldı. Televizyonda yayınlanan kamu spotunda tütün dumanının, içerdiği zehirli maddelerle kanı nasıl kirlettiği, sonra bu kanın vücutta nasıl dolaştığı ve böylece felç tehlikesini hangi ölçüde artırdığı anlatılıyor.Tütün ürünleri kullananları alışkanlıklarından caydırmayı hedefleyen kampanyada, "Meydana gelen tahribatı görebilseydiniz, sigarayı bırakırdınız" mesajı veriliyor. Sigara içenlerin, beyin damarları tıkanıklığı veya kanaması sonucu ölmeleri olasılığı, içmeyenlerden iki kat fazla.

Tütün alışkanlığı olanların hafıza kaybı ve bunama sorunları yaşamaları olasılığı da daha yüksek.

Bugün yayınlanmaya başlayan yeni sigara karşıtı kampanya, sigarayı bırakmak isteyenlere destek, tavsiye ve çeşitli yardım yolları sunuyor.

İngiltere'deki en yüksek sağlık yetkilisi Prof. Sally Davies, "Sigaranın kalp ve akciğerler üzerindeki etkilerini biliyoruz. Ama sigara içenler, tütün dumanı yoluyla kana karışan zehirli maddelerin beyin ve diğer önemli organlarda yaratabileceği tahribatım farkında olmalı. Sigara, zamansız ölümlerin başlıca nedeni. Sigara içen her iki insandan biri tütün kullanımıyla bağlantılı bir hastalık yüzünden erken yaşta ölüyor. İnsanların hala sigaranın yol açtığı zararları azımsaması son derece kaygı verici." diyor.

Prof. Davies, bununla birlikte, yeni yılda sigarayı bırakmaya azmedenlere işaretle, "sigarayı bıraktığınız tarihten beş yıl sonra, felç geçirme ihtimali hayatı boyunca sigara içmemiş bir insanla aynı düzeye iniyor." mesajını da veriyor.

İngiltere bölgesi Kamu Sağlığı Başkanı Prof. Kevin Fenton, BBC'ye verdiği mülakatta, "Katran, arsenik, hidrojen siyanür... Bütün bunlar kansere yol açabilen etkiler yaratabiliyor ya da kan damarlarında büyük tahribat yaratabiliyor. Biz, sigara dumanının zehirleyici niteliklerine ve buna karşı ne yapılabileceğine dikkat çekmek istiyoruz. Bunun yolu da, sigarayı bırakmaktan ya da nikotin bandı gibi daha sağlıklı yöntemlere başvurmaktan geçiyor." dedi.

Prof. Fenton, insanların sigara bağımlılığına son vermeleri için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurgulayarak, "İşte bu kampanya bu yüzden büyük önem taşıyor. İnsanların yeni yılla birlikte yeni kararlar aldıkları bir sırada bunu yaparak, birçok tiryakinin sigarayı bırakmasına destek verilmiş olunacak." dedi.

İngiltere'de yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri sigara içiyor.