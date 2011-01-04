‘Sigaramı atarken elim kalçasına değdi'

T24 - Yılbaşında, taciz iddiasıyla cezaevine konulan evli 24 yaşındaki Soner A., “Sigara izmaritini atmak isterken elim kalçasına değdi. Kadın çığlık atmaya başladı. Neye uğradığımı şaşırdım” dedi.



Yılbaşı gecesinde Taksim’de eğlenen çok sayıda kadın tacize uğradı. Ancak bu sefer kadınların şikayeti üzerine 13 tacizci, cinsel saldırıyı düzenleyen 102. maddeye göre vücut dokunulmazlığının ihlali suçundan tutuklandı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Tacizciler ilk defa 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Mağdurların ifadeleri yaşanan çirkinliğini gözler önüne serdi: Dansçı Aysel K., tacizcinin yanına yaklaşarak ‘gel yavrum takılalım’ diye laf attığını ancak kendisinin yürümeye devam ettiğini anlatarak, “Sonra kalçamdan tutarak kendine çekti. Çığlık atınca polis geldi” dedi.





‘Okşamaya başladı’



Üniversite öğrencisi Neslihan K. da, ‘Adam kalçama dokunarak okşamaya başladı. Şok oldum. Bağırmaya başlayınca yakındaki bir polis müdahale etti” diye yaşadıklarını anlatırken, kuaförlük yapan Merve K. da “Ailemle Taksim’e gelmiştik. Bir kişi bizi takip etmeye başladı. Daha sonra bu kişi eliyle popoma dokundu. Polis hemen yakaladı” diye konuştu.





‘Yüzüne su döktüm’



Yaşadıklarını anlatan Çevirmen Nimet Y. ise, “Tacizci belimden başlayarak kalça kısmıma doğru okşamaya başladı. O anda arkamı dönüp yüzüne su döktüm. Polisler müdahale etti” derken, Ümit Y. de, “Taksim’de yılbaşını geçiriyordum. Bir anda biri baldırımdan okşamaya başladı. Polise şikayet ettim” dedi.





‘Bizi niye aldınız ki?’



Tacizci suçlamasıyla tutuklananlar ise suçlamaları kabul etmedi. Evli olan 24 yaşındaki şüpheli Soner A. verdiği ifadesinde Zambak Sokak’ta yürürken bir anda gözaltına alındığını anlatırken, “Bitmiş olan sigaramın izmaritini atmak isterken elim bayanın kalçasına değdi ve bayan birden bağırmaya başladı. Benim taciz etmek gibi bir niyetim yoktu. Şaşırdım” dedi. Başka bir şüpheli ise polis ifadesinde arkadaşlarıyla şakalaşırken önündeki bayana çarptığını bunun üzerine bayanın çığlık atmaya başladığını ve polislerin gelerek kendisini aldığını söyledi.





GÖL: ‘Canım çok yandı’



Yılbaşı gecesi kabusa dönen oyuncu manken 23 yaşındaki Eylem Seda Göl yaşadığı kötü anları şöyle anlattı: “Saat 12’ye geliyordu. Arkadaşımla yürüyorduk. Bize doğru gençler geliyordu. Bir tanesi elini cinsel organıma attı. Canım çok yandı. Çığlık bile atmama gerek kalmadan bir anda polisler geldi. Eskiden taciz edilen kadınlara haketmişler gibi davranılırdı. Ben 17 yaşımda da tacize uğrayıp şikayette bulunmuştum. Babamla karakola gittik ama o zaman sanki olayın sorumlusu benmişim gibi davranılmıştı. Öyle hissettirilmişti”





