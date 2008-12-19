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Yaşam

Sigaralı bir köpek hayatı sona erdi

Tıpkı birçok tiryaki gibi onun da kötü alışkanlığı sigaraydı. Ve sigara hayatına mal oldu. Edi'nin hikayesi bir hayli trajik ve şaşırtıcı...

19 Aralık 2008 02:00

Tıpkı birçok tiryaki gibi onun da kötü alışkanlığı sigara içmekti.Ve sigara içmek hayatına mal oldu. Edi'nin hikayesi bir hayli trajik ve şaşırtıcı...

Sahibi Wolfgang Treiler, 24 yaşındaki köpeğinin bebekliğinden itibaren her gün sürekli olarak sigara çiğnediğini ve bunu alışlanlık haline getirdiğini söylüyor.

Edi, Avusturya'da bir aracın kendisine çarpması sonucu ölse de, ölüm nedeni 'sigara' olarak gösteriliyor.En sevdiği tütün dükkanına, yerde birkaç sigara bulma umuduyla giden Graz, bir aracın altında ezilerek can veriyor.

Kazayı gören bir komşu, "Zavallı Edi, öyle heyecanlı bir hali vardı ki, aracın geldiğini görmedi. Bir şey yapmak için artık çok geçti." açıklamasında bulundu.

Edi'nin sahibi Treiler ise, "Eski sahibi köpeğimi terk etmiş.Biz onu  tam 17 yıl önce almıştık.Ve henüz yavruyken sigara çiğnemeyi çok sevdiğini fark ettik.Tütünü ve kağıdı bayılarak yiyor ve ardından tükürmeden önce bir süre filtresini çiğniyordu.Günde yaklaşık olarak 10 adet sigara yiyordu.Ama buna rağmen dişleri çok iyi durumdaydı." diye ifade etti.

Veteriner Harald Mayr ise konuyla ilgili olarak, "Nikotinin köpekleri zehirlediği de bir gerçek. Ama burada gerçek anlamda tütün bağımlısı bir köpek var.Ve sonu gerçekten acı verici." diyor.

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