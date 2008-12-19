Sigaralı bir köpek hayatı sona erdi

Tıpkı birçok tiryaki gibi onun da kötü
alışkanlığı sigara içmekti.Ve sigara içmek hayatına mal oldu. Edi'nin
hikayesi bir hayli trajik ve şaşırtıcı...
Sahibi Wolfgang Treiler, 24 yaşındaki
köpeğinin bebekliğinden itibaren her gün sürekli olarak sigara
çiğnediğini ve bunu alışlanlık haline getirdiğini söylüyor.
Edi, Avusturya'da bir aracın kendisine çarpması sonucu ölse de, ölüm
nedeni 'sigara' olarak gösteriliyor.En sevdiği tütün dükkanına, yerde
birkaç sigara bulma umuduyla giden Graz, bir aracın altında ezilerek
can veriyor.
Kazayı gören bir komşu, "Zavallı Edi, öyle heyecanlı bir hali vardı ki, aracın geldiğini görmedi. Bir şey yapmak için artık çok geçti."
açıklamasında bulundu.
Edi'nin sahibi Treiler ise, "Eski sahibi köpeğimi terk
etmiş.Biz onu tam 17 yıl önce almıştık.Ve henüz yavruyken sigara
çiğnemeyi çok sevdiğini fark ettik.Tütünü ve kağıdı bayılarak yiyor ve
ardından tükürmeden önce bir süre filtresini çiğniyordu.Günde yaklaşık
olarak 10 adet sigara yiyordu.Ama buna rağmen dişleri çok iyi
durumdaydı."
diye ifade etti.
Veteriner Harald Mayr ise konuyla ilgili olarak, "Nikotinin
köpekleri zehirlediği de bir gerçek. Ama burada gerçek anlamda tütün
bağımlısı bir köpek var.Ve sonu gerçekten acı verici."
diyor.