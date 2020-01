Sigaradan sonraki en büyük tehlike

Dünya Sağlık Örgütü’nün artan hastalıkların ikinci nedeni olarak gösterdiği tuz için yapılan araştırmalar tehlikeyi gözler önüne serdi. Tuzun sadece 2 gram azaltılması bile kalp riskini yüzde 25 azaltıyor.

Modern insan sağlıklı yaşamak için sigaradan, içkiden, gazlı içeceklerden hatta kırmızı etten bile vazgeçiyor. Ancak her gün hiç fark etmeden kullandığı bir şey sağlığını tüm bunlardan daha fazla tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyada gittikçe artan bulaşıcı olmayan hastalıklardan sorumlu tuttuğu tuzu sigaradan sonra en tehlikeli tüketim maddesi olarak görüyor. ABD’nin saygın bilim dergilerinden New Scientist ‘tuz tehlikesi’ni sayfalarına taşıdı.



Günde 8 grama çıktı



Tuzdaki sodyum vücuttaki sıvıyı dengeleme görevini üstleniyor olsa da 5 bin yıl öncesine kadar insan hayatında büyük yer tutmuyordu. İnsanların yiyeceklerde bulunan normal tuzu alarak yaşamaya alıştığı bu dönemin sonunda Çinliler tuzun yiyeceklerin saklama ömrünü uzattığını keşfetti. O günlere kadar günde yarım gram tuzla yaşamaya alışkın olan insanlığın tuz tüketimi bir anda arttı. Uyuşturucu benzeri bir bağımlılık yaratan tuz tüketimi bugün günde ortalama 8 grama kadar çıktı. Dil üzerindeki sinirleri hissizleştirerek vücudun hep daha fazlasını istemesine neden olan tuz tüketiminin artışındaki bir diğer önemli etken de hazır yiyecekler oldu. Ancak derginin danıştığı uzmanlar tuz oranını düşürmek bu yiyeceklerle ne kadar zor olsa da denenmesi gerektiğini söylüyor. Tansiyonu yükselttiği için kalp hastalıklarına davetiye çıkaran tuzun günde 2300 gram tüketilmesini öneren ABD Tarım Bakanlığı’nın yanısıra Amerikan Kalp Derneği bu oranı 1500 gram olarak belirliyor.



Tuz azaldı, felç yüzde 80 düştü



Dergi, oranı yavaş yavaş düşürülmesi gereken tuzla ilgili şok edici bir örnek de veriyor. Buna göre Japonya’da 50 yıl önce tüketilen tuz miktarı günde ortalama 18 gram olarak biliniyordu. Bu nedenle felç geçirenlerin oranı çok yüksekti. Ancak hükümet tuzu kesmek için seferber oldu ve tüketilen tuz oranı 4 gram düştü. Felç kaynaklı ölümlerin oranında yüzde 80 civarında bir düşüş yaşandı. Verilen bir diğer örnek ise tuzun tüketim miktarı 2 gram düşürüldüğünde ve 4 yıl boyunca buna devam edildiğinde, kalp rahatsızlığı geçirme riskinde yüzde 25’lik düşüş görülüyor.