Sigaradan kurtuluş günü!

Balcıoğlu, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 17 milyon kişinin sigara tüketicisi olduğunu belirtti.Günde 40 milyon dolar olmak üzere yılda yaklaşık 15 milyar doların sigara için harcandığını ifade eden Balcıoğlu, sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisi nedeniyle yapılan sağlık harcamasının ise yıllık 3 milyar dolar civarında olduğunu vurguladı.Sigaraya bağlı gelişen hastalıkların bilinen en önemli hastalıklar olduğunu ve erken ölümlere yol açtığını belirten Balcıoğlu, şunları kaydetti:"Türkiye'de yılda yaklaşık 100 bin kişi, sigaraya bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Dernek olarak, özellikle gençlerin sigaradan korunması için çalışıyoruz. Bu kapsamda, geçen yıl 3 milyon civarında ücretsiz materyal dağıttık. Bu yıl da çalışmalarımız sürecek.Sigarayı bırakmak zor olabilir. Ancak şimdiye kadar pek çok kişi, sigarayı bırakmayı başarmıştır. Sigarayı bırakmanın en iyi yolu, stres ve şiddetli sigara içme isteğiyle nasıl başa çıkılacağını öğrenmektir. Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk bir kaç hafta, en zor zamandır. Vücutta nikotin eksikliği ortaya çıkar. Konsantre olmak da sigarayı bırakmak için önemlidir."