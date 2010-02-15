Sigarada yeni dönem

T24 - Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, Danıştay'ın kararı doğrultusunda sigara ve diğer tütün mamullerinde resim ve yazı içeren birleşik uyarılar için yeni bir yönetmelik düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.





Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danıştay'ın sigara paketlerinde yer alacak birleşik uyarılarla ilgili yürütmeyi durdurma kararının ardından, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun da paketlere konulacak uyarıların yönetmelikle düzenlenmesini istediğini hatırlattı ve bu çerçevede yeni bir düzenleme çalışması içine girdiklerini söyledi.



Bu konuda bir yönetmelik çıkarılması halinde 4207 sayılı Kanun gereği Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması gerektiğini ifade eden Küçük, AB mevzuatına uyum nedeniyle de AB Genel Sekreterliği'nin görüşüne ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.



''Yeni düzenleme Danıştay'ın görüşü doğrultusunda büyük ihtimalle yönetmelik olarak çıkarılacak. Ancak, Kurul bunun bir Kurul Kararı şeklinde düzenlenmesini de isteyebilir'' diyen TAPDK Başkanı, şöyle devam etti:



''Şu aşamada yönetmelik taslağı üzerinde çalışıyoruz. Bunu hızlı bir şekilde çıkartacağız. Yeni düzenlemede de birleşik uyarılar paketlerin yüzde 65'ini kapsayacak. Bu konuda zaten bir sorun yok. Dolayısıyla yüzde 65 oranında bir değişiklik olmayacak. Düzenleme çalışmasını tamamlar tamamlamaz ilgili kuruluşlardan da görüş alacak ve bu konuyu sonuçlandıracağız.''





Resimli uyarı ne zaman devreye girecek?



TAPDK Başkanı Küçük, daha önce 1 Ocak 2010'da yürürlüğe girmesi öngörülen birleşik uyarıda uygulamanın başlangıç tarihinin Danıştay kararı üzerine, 1 Mart 2010'a ertelendiğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:



''Bu aşamada, resimli uyarı uygulaması 1 Mart'a yetişir mi, erteleme gerekir mi? Buna firmalarla yapacağımız değerlendirmeden sonra karar vereceğiz. Firmaların üretim durumuna bakacağız. Teknik olarak firmalar silindirlerini, baskılarını ne kadar sürede yeni uygulamaya hazır hale getirecek? Buna bakacağız. Zaten daha önceki düzenleme çerçevesinde firmalar gerekli hazırlıklarını yapmıştı. 250 markanın 180'i de bu konuda Kuruldan onay almıştı. Tabii burada sadece sigara söz konusu değil. Puro var, pipo tütünü var.



Bu aşamada firmalar, yeni sisteme yüzde 70-80 oranında hazırsa, o zaman kalan hazırlıkları da kısa sürede tamamlarlar. Bu konuları, firmalarla paylaşacağız. Birleşik uyarı, 1 Mart'ta devreye giremezse ne zaman girer, buna göre bir tarih belirleyeceğiz ve en kısa sürede birleşik uyarı uygulamasını başlatacağız.''





Birleşik uyarılar nasıl olacak?



TAPDK'nın daha önce açıkladığı ve 1 Mart'ta uygulamaya girmesi öngörülen resimli uyarılarla ilgili Kurul Kararına göre, belirlenen 14 resim ve yazı, piyasaya arzına izin verilen dumansız tütün mamulleri dışındaki bütün ürünlerin en çok görülebilen geniş ön yüzeyine kapak açım ya da bandrol bitim noktasından başlamak üzere yerleştirilecek.



En çok görülebilen geniş ön yüzey, önden açılan sert paketlerde paketin açıldığı yüzeyi, yumuşak paketlerde ise en çok görülebilen yüzeylerden herhangi birini ifade edecek.



Farklı paket tiplerinde ise birleşik uyarının uygulanacağı en çok görülebilen geniş ön yüzey, başvuruların değerlendirilmesi sırasında Kurum tarafından belirlenecek.



Birleşik uyarılar, yer aldığı yüzeyin üst köşesine paralel olacak şekilde ve yüzeyde bulunan diğer bilgiler ile aynı yönde konumlandırılacak. Bu uyarılar sabit ve silinemez olarak basılacak. Sigara dışındaki tütün mamullerinde de sökülemez nitelikte olması şartıyla yapıştırılabilecek.



Birleşik uyarılar, tütün mamulleri paketlerinin en çok görülebilen geniş ön yüzeyinde dönüşümlü olarak bulunacak.



Birleşik uyarılar, sınır çizgisi ile birlikte toplam yüzeyin yüzde 65'ini kaplayacak.



Birleşik uyarılar, içerdiği metinsel veya görsel bileşenlere hiçbir şekilde müdahale etmeyecek biçimde genişliği 3 mm'den az ve 4 mm'den daha büyük olmayacak siyah sınır çizgisi ile çerçevelenecek.



Firmalar, üretim ve ithalat programlarını birleşik uyarılardan her birinin 14 aylık dönem içinde yüzde 5 ve yüzde 9 arasında ve mamullerin her bir çeşidinde ayrı ayrı görünmesini sağlayacak şekilde planlayıp, uygulayacak.



Birleşik uyarılarda mavi, kırmızı, sarı ve siyah renkler kullanılacak. Uyarıların metinsel veya görsel bileşenlerinin görünürlüğü, bandrol, pul, fiyat etiketi veya diğer unsurlarca engellenemeyecek.



Birleşik uyarılar, yer aldığı yüzeyde paketin açılması ile zarar görmeyecek şekilde yerleştirilecek.





