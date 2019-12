Sigarada görsel uyarılar yarında başlıyor

T24 - Sigarada resimli uyarı uygulaması yarın başlıyor. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, yarından itibaren hiçbir firmanın üzerinde birleşik uyarı olmayan sigara ve diğer tütün mamullerini üretemeyeceğini bildirdi.



Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danıştay’ın iptal kararıyla uygulama tarihi önce 1 Ocak’tan 1 Mart’a, daha sonra da 1 Mayıs’a ertelenen resim ve yazılardan oluşan birleşik uyarı sisteminin yarın uygulamaya konulacağını söyledi.



Çıkarılan Yönetmelik ve Kurul Kararları çerçevesinde yarından itibaren sigara ve diğer tütün mamullerinde eski üretimlerin son bulacağını kaydeden Küçük, firmaların sadece üzerinde yazı ve resimli uyarı olan paketleri üretebileceğini ifade etti.



Firmalara stoklarındaki tütün mamulleri için bir geçiş dönemi tanıdıklarını da belirten TAPDK Başkanı Küçük, şunları söyledi: "Tütün mamulü üreten firmalar, yarından itibaren sadece birleşik uyarılı paketler imal edecek. Bunları da hemen satışa sunabilecek. Firmalar, daha önce ürettikleri ve stoklarında bulunan eski paketleri de, 30 Haziran 2010 tarihine kadar piyasaya sürebilecek. Eski paketlerin arzı bu tarihte son bulacak. Ancak, daha önce piyasaya verilmiş eski paketler, yıl sonuna kadar satışta kalabilecek.



Yani, şu an sadece yazılı uyarıların olduğu eski paketlerin 31 Aralık 2010 tarihine kadar satışına izin verilecek.



1 Ocak 2011’ten itibaren ise piyasada kesinlikle resimli uyarıya yer vermeyen sigara ve diğer tütün mamulleri satılamayacak. Böylece yılbaşından itibaren piyasada birleşik uyarısız tek bir paket dahi kalmayacak." -170 MARKAYA RESİMLİ ONAYI- Küçük, tütün mamulü firmalarının yeni paketler için TAPDK’dan onay almaları zorunluluğu bulunduğuna da işaret ederek, şu ana kadar 250 markanın 170’sine resimli uyarı için onay verildiğini belirtti.



5 dosyanın halen TAPDK onayında olduğunu kaydeden Küçük, "Resimli uyarı başvurularını bekletmeden hemen değerlendiriyoruz. Firmalar, izin alınmayan markalar için bu arada üretim yapamaz. Ancak daha sonra da başvurarak, izin alıp, üretime geçebilirler" dedi.





Resimli uyarı daha etkili oluyor



TAPDK Başkanı, dünya uygulamalarının, resimlerin sigaranın zararları konusunda daha uyarıcı olduğu sonucunu verdiğini belirtti.



TAPDK’nın tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zarara karşı karar almak ve düzenleme yapmakla yükümlü olduğuna dikkat çeken Küçük, "Biz de toplumun, vatandaşların tütün mamullerinden zararlarından korunması için çeşitli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Resimli uyarıya da bu amaçla geçiliyor. Resimli uyarı, sigaranın zararlarının halka anlatılmasında ve sigaranın bırakılması konusunda çok daha etkili oluyor. Biz de, resimli uyarılarla sigaranın zararları konusunda vatandaşın dikkatini daha iyi çekmeyi amaçladık" diye konuştu.





Paketin yüzde 65'ini kaplayacak



TAPDK’nın resimli uyarılarla ilgili Kurul Kararına göre, daha önce belirlenen 14 resim ve yazı, piyasaya arzına izin verilen dumansız tütün mamulleri dışındaki bütün ürünlerin en çok görülebilen geniş ön yüzeyine kapak açım ya da bandrol bitim noktasından başlamak üzere yerleştirilecek.



En çok görülebilen geniş ön yüzey, önden açılan sert paketlerde paketin açıldığı yüzeyi, yumuşak paketlerde ise en çok görülebilen yüzeylerden herhangi birini ifade edecek.



Farklı paket tiplerinde ise birleşik uyarının uygulanacağı en çok görülebilen geniş ön yüzey, başvuruların değerlendirilmesi sırasında Kurum tarafından belirlenecek.



Resimli uyarılar, sınır çizgisi ile birlikte paketlerin yüzde 65’ini kaplayacak.



Birleşik uyarılar, yer aldığı yüzeyin üst köşesine paralel olacak şekilde ve yüzeyde bulunan diğer bilgiler ile aynı yönde konumlandırılacak. Bu uyarılar sabit ve silinemez olarak basılacak. Sigara dışındaki tütün mamullerinde de sökülemez nitelikte olması şartıyla yapıştırılabilecek.



Birleşik uyarılar, tütün mamulleri paketlerinin en çok görülebilen geniş ön yüzeyinde dönüşümlü olarak bulunacak.



Birleşik uyarılar, içerdiği metinsel veya görsel bileşenlere hiçbir şekilde müdahale etmeyecek biçimde genişliği 3 milimetreden (mm) az ve 4 mm’den daha büyük olmayacak siyah sınır çizgisi ile çerçevelenecek.



Firmalar, üretim ve ithalat programlarını birleşik uyarılardan her birinin 14 aylık dönem içerisinde yüzde 5 ve yüzde 9 arasında ve mamullerin her bir çeşidinde ayrı ayrı görünmesini sağlayacak şekilde planlayıp, uygulayacak.



Birleşik uyarılarda mavi, kırmızı, sarı ve siyah renkler kullanılacak.



Uyarıların metinsel veya görsel bileşenlerinin görünürlüğü, bandrol, pul, fiyat etiketi veya diğer unsurlarca engellenemeyecek.



Birleşik uyarılar, yer aldığı yüzeyde paketin açılması ile zarar görmeyecek şekilde yerleştirilecek.