Sigarada düz paket uygulamasına rağmen Türkiye'nin tütün kontrol puanı düştü

Türkiye, sigara paketlerinde 'düz paket' uygulamasına geçilmesine rağmen Tütün Kontrol Ölçeğinde notu kırıldı. Tütün bağımlılığı tedavisinin devlet tarafından karşılanması, fiyat politikaları gibi kriterlerin dikkate alındığı 2019 raporunda Türkiye 17. sırada yer aldı.

Birgün'de yer alan habere göre, Luk Joossens (Avrupa Kanser Ligleri Birliği), sekizincisi Berlin’de düzenlenen Avrupa Tütün veya Sağlık Konferansı’nda Tütün Kontrolü Ölçeği Raporu’nu sundu. Tütün kontrol ölçeğinde, Dünya Bankası tarafından açıklanan ve kapsamlı bir tütün kontrol programında mutlaka bulunması gereken fiyat politikaları, kapalı alan tütün ürünü kullanım yasakları, tütün ürünü reklam yasakları, tütün bağımlılığı tedavisinin devlet tarafından karşılanması, paket üzeri uyarıları ile tütün kontrolüne ayrılan bütçe dikkate alınıyor.

Türkiye 9'uncu sıradan 17'ye düştü

Toplantıya katılan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “2016 yılından üç yıl sonra bu altı kritere ek olarak kaçakçılıkla mücadele, tütün endüstrisi müdahalesini engelleme kriterleri üzerinden 36 Avrupa ülkesi tekrar değerlendirildi. Türkiye 100 puan üzerinden 51 puan alarak Romanya, Yunanistan, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin ardından Malta ve Hırvatistan ile 17’nci sırayı paylaştı. Türkiye, tütün bağımlılığı tedavisinin geri ödemesinin sürekli olmaması, satış noktalarında reklam yasaklarının tam uygulanmaması ve kapalı alan sigara yasaklarının denetiminde yaşanan sorunlar, endüstri müdahaleleri nedeniyle tam notu kaçırmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Dağlı ayrıca, Raporda Türkiye’nin, Avrupa’da bu yıl içinde düz paket uygulamasına geçen sekiz ülke arasında resimli uyarılarını en geniş tutan ülke olsa da geçen yıllardaki sırasını korumasını mümkün kılmadığını açıklayarak, “En iyi puan alan ilk üç ülke Birleşik Krallık, Fransa ve İrlanda olurken, en alt üç sırayı Almanya, İsviçre ve Lüksemburg aldı. Raporda bir diğer dikkat çeken konu ise; Avusturya, Yunanistan ve Slovenya’nın tütün kontrolü politikaları ve uygulamalarında ilerleme kaydetmesi oldu” diye belirtti.