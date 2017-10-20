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Sigara yüzünden 1 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, sigara isteğine olumsuz yanıt veren 19  yaşındaki Recep Cerrah'ı sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan aynı yaştaki  Murat Gürleyik tutuklandı

20 Ekim 2017 19:18

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, sigara isteğine olumsuz yanıt veren 19  yaşındaki Recep Cerrah\'ı sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan aynı yaştaki  Murat Gürleyik tutuklandı.
Olay, dün İlkadım İlçesi Kadifekale Mahallesi\'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Murat Gürleyik yanından geçen Recep Cerrah\'ı durdurup iddiaya göre bir dal sigara istedi. Cerrah sigara içmediğini söyleyince aralarında tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli belindeki bıçağı çıkarıp Recep Cerrah\'ı sırtından yaralayıp kaçtı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şüpheli ise olayda kullandığı bıçakla  birlikte Cinayet Masası ekipleri tarafından yakalandı.
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk elidilen Murat Gürleyik savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mankeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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