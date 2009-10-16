Sigara yasağının etkisi kanıtlandı

ABD'de yapılan araştırmalar, sigara yasaklarının, pasif içiciliğe bağlı kalp krizi ve kalp-damar hastalığı riskini azalttığını kanıtladı.



Amerikan Tıp Enstitüsü tarafından yayımlanan rapora göre, araştırma, kısa bir süre sigara dumanına pasif şekilde maruz kalan sigara içmeyen kişilerin, öncelikle kalp krizi riski taşıdığını gösterdi.



Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin de üyesi Amerikan Tıp Enstitüsü'nün uzmanları, sigara yasağı politikalarının olumlu etkileri konusundaki 11 kilit araştırmayı incelediler.



Bu araştırmalara göre, ABD'de pasif içiciliğe bağlı kalp krizi vakalarının azalma oranı, sigara yasağı sayesinde yüzde 6'dan yüzde 47'ye doğru gidiyor.



Araştırmanın ardından raporu hazırlayan komisyona başkanlık eden Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Lynn Goldman, "Sigara yasağının doğru olduğuna dair hiçbir şüphe yok" dedi.



Duman altında kalmanın zehirli etkileri



"Sigara yasağı, sigara içenlerde olduğu gibi içmeyenlerde de kalp krizi riskini azalttı" diye konuşan Goldman, diğer araştırmaların iki grup arasındaki farkın büyüklüğünü ve duman altında kalmanın nasıl zehirli etkiler ortaya çıkardığını daha ayrıntılı açıklayabileceğini belirtti.



ABD'deki federal istatistiklere göre, çocukların yüzde 43'ü (18 yaşına kadar) ve sigara içmeyen yetişkinlerin yüzde 37'si dumana maruz kalıyor. Raporda, ABD'de son yıllarda sigara dumanına maruz kalanların oranındaki net düşüşe karşın, 126 milyon dolayında sigara içmeyen kişinin hala pasif içici olduğu belirtildi.



ABD Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) verileri, pasif sigara içiciliğinin yılda 46 bin Amerikalının yaşamına mal olduğunu gösteriyor.



ABD'de iş yerleri, kamusal alanlar, lokanta ve barları kapsayan sigara yasağı, 50 eyaletin 22'sinde uygulanmasından ötürü Amerikan halkının yüzde 40'ı dumansız hava soluyor.