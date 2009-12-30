Sigara yasağını yumuşatmak için kanun teklifi

T24 -





Teklif, özel hukuk kişilerine ait lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri içilen ve içilmeyen bölmeler yapılmasını öngörüyor.





Teklife göre, işletmelerde yapılabilecek bu bölmelerin niteliklerini belirlemek amacıyla Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, yönetmelik hazırlayacak. Yönetmeliğin düzenlenmesinde, Sağlık Bakanlığının, meslek örgütlerinin görüşlerine başvurulacak.





Tütün ürünlerinin kullanım yasağının yürürlüğünün 1 yıl sonraya ertelenmesini de öngören teklifin gerekçesinde, sigaranın yasaklanmasının, toplum sağlığına büyük katkı sağlayacağı, gelecek kuşakların tütün ürünlerine olan bağımlılığının en aza indirilmesinin, dolaylı olarak toplum sağlığı konusunda olumlu bir adım olacağı belirtildi.