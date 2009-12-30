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Politika

Sigara yasağını yumuşatmak için kanun teklifi

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse,sigara yasağını yumuşatmak için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

30 Aralık 2009 02:00

T24 - Sigara içmediği halde sigara yasağının kapsamını genişleten yasaya red oyu veren CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda değişiklikle ilgili TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.


Teklif, özel hukuk kişilerine ait lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri içilen ve içilmeyen bölmeler yapılmasını öngörüyor.


Teklife göre, işletmelerde yapılabilecek bu bölmelerin niteliklerini belirlemek amacıyla Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, yönetmelik hazırlayacak. Yönetmeliğin düzenlenmesinde, Sağlık Bakanlığının, meslek örgütlerinin görüşlerine başvurulacak.


Tütün ürünlerinin kullanım yasağının yürürlüğünün 1 yıl sonraya ertelenmesini de öngören teklifin gerekçesinde, sigaranın yasaklanmasının, toplum sağlığına büyük katkı sağlayacağı, gelecek kuşakların tütün ürünlerine olan bağımlılığının en aza indirilmesinin, dolaylı olarak toplum sağlığı konusunda olumlu bir adım olacağı belirtildi.

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